Meer mensen willen verpleegkundige worden, maar er zijn niet genoeg stageplekken

Eén van de grootste problemen in het Nederlandse zorgsysteem is onderbezetting. Er is te weinig personeel om de toestroom aan (bijvoorbeeld) coronapatiënten aan te kunnen. Nu blijkt dat er wel meer mensen verpleegkundige willen worden, maar dat er niet genoeg stageplekken zijn.

Daar kwam NU.nl achter, na een rondgang bij verschillende scholen. Hbo’s en mbo’s hebben steeds meer moeite met het vinden van stageplekken voor verpleegkundestudenten. De opleiders willen iedereen met de juiste papieren toelaten, maar dat kan alleen als ze studenten een stageplek kunnen bieden.

Tekort aan stageplekken voor verpleegkundigen

Volgens de laatste schatting zal Nederland in 2030 zo’n 25.000 verpleegkundigen tekort komen. Maar steeds meer studenten willen die opleiding dus wel volgen. Dit schooljaar zijn dat er al duizend meer dan vorig jaar. In sommige gevallen kunnen ze vanwege het tekort aan stageplaatsen niet worden toegelaten.

Een stageplaats is voor deze studenten noodzakelijk om het vak te leren. Maar juist het vinden van zo’n stageplaats is steeds moeilijker geworden, zeggen negen van de dertien onderwijsinstellingen die NU.nl hierover sprak. Een optie is om studenten voor hun stage bijvoorbeeld naar Duitsland te sturen. Om personeel te ontlasten lopen ook docenten van de opleiding verpleegkunde soms een dag mee bij zorginstellingen waar leerlingen stage lopen.

Minder patiënten in ziekenhuizen

Gisteren kregen we in ieder geval wel positief coronanieuws, wat betreft de zorg. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen was opnieuw afgenomen. Momenteel houden nog 2255 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat is een daling van 94 patiënten ten opzichte van dinsdag, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares lagen gisteren 14 coronapatiënten minder dan dinsdag. Zorgmedewerkers op de ic’s behandelen momenteel 581 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Er werden 28 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten nam de totale bezetting toch af. Dinsdag meldde het RIVM ook voor het eerst sinds begin november een besmettingsaantal onder de 10.000.