Na 16 jaar einde aan Angela Merkel-tijdperk, bondskanselier Olaf Scholz volgt haar op

Angela Merkel slijt haar laatste momenten als bondskanselier van Duitsland. Vandaag verkoos het Duitse parlement, De Bondsdag, sociaaldemocraat Olaf Scholz als haar opvolger. Merkel staat haar positie na zestien jaar regeren af. De ambitieuze Scholz, die veel overeenkomsten met Merkel heeft, neemt het stokje van haar over.

De stemming van vandaag was meer een formaliteit. De partijen die onder leiding van Scholz een coalitie gaan vormen, hebben in de Bondsdag een duidelijke meerderheid.

Het Duitse coalitieakkoord is namelijk al rond. De drie belangrijkste partijen ondertekenden dinsdag het akkoord. 2,5 maand na de verkiezingen van afgelopen september. Hoe de nieuwe Duitse regering eruit ziet? De centrumlinkse SPD, de klimaatpartij Die Grünen en de liberale FDP, moeten het samen doen. Het is voor het eerst dat deze partijen een regering vormen. Scholz kreeg in de Bondsdag 395 stemmen voor en 303 stemmen tegen

Angela Merkel zwaait na zestien jaar regeren af. Haar Christendemocraten (CDU), onder leiding van kanselierskandidaat Armin Lasche, deed het dit jaar bij de verkiezingen niet goed. De partij onderging een historisch verlies. De grote winst was voor de sociaaldemocraten van Scholz. Vandaag wordt het nieuwe kabinet officieel beëdigd. Daarna zal Merkel haar taken formeel overdragen aan haar opvolger.

Onze eigen demissionair premier Mark Rutte wenste de nieuwe bondskanselier, in een Duitstalige tweet, succes. En hij bedankt „Liebe Angela”, voor haar regeringsperiode.

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Heute wurde @OlafScholz zum Bundeskanzler gewählt. Ich wünsche ihm allen erdenklichen Erfolg und freue mich auf unsere Zusammenarbeit als gute Nachbarn in Europa. — Mark Rutte (@MinPres) December 8, 2021

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Daarmee is dit na 16 jaar ook het definitieve afscheid van Angela Merkel als Bondskanselier. Dat voelt ook voor mij persoonlijk als een einde van een tijdperk. Nederland en ikzelf zijn haar veel dank verschuldigd. Liebe Angela, het ga je goed! — Mark Rutte (@MinPres) December 8, 2021

Wie is opvolger Olaf Scholz?

Duitse media schrijven dat de nieuwe bondskanselier ervaren is en grootse plannen heeft. Hij is sinds 2018 minister van Financiën en vice-kanselier. Zijn ambities gaan voornamelijk over het klimaatbeleid. De nieuwe bondskanselier heeft dezelfde pragmatische trekken als Merkel en geeft wellicht de indruk van het ‘braafste jongetje van de klas’. Sommige Duitsers noemen hem zelfs „saai”.

Maar zijn naam is niet geheel smetteloos. In zijn functie als burgemeester van Hamburg werd de stad opgeschud door heftige rellen rond de G20-top. In diezelfde burgemeestertijd komt ook het CumEx-schandaal aan het licht. Een grote fraudezaak rond banken en beleggers en dividendbelasting. Scholz zou daarbij een Hamburgse bank hebben ingedekt. En er gaan meer verhalen in de rondte over witwaspraktijken en frauduleuze acties. Scholz ontkent zelf alle aantijgingen en ondanks de verdenkingen bleek de meerderheid van de Duitsers vertrouwen in hem te hebben.

Morgen gaat het Metro-panel in op de stelling: ‘Nederland gaat Angela Merkel nog missen’.