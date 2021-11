‘Volgende week al boosterprik voor zorgpersoneel’, hoog aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen

Zorgpersoneel krijgt sneller een derde vaccinatie, de zogeheten boosterprik. De overheid gaat de boostercampagne namelijk iets versnellen en het zorgpersoneel in ziekenhuizen staat daarbij vooraan. Volgende week worden de eerste vaccins geleverd, melden bronnen binnen de zorg aan de NOS.

Ook instellingen voor ouderen en gehandicapten met een eigen medische dienst komen eerder aan de beurt. Zij kunnen de vaccinaties begin volgende week voor hun bewoners gaan bestellen. De doses vaccins worden in de week van 22 november geleverd.

Eerder boosterprik voor zorgpersoneel

Voor een deel van de verpleeghuizen betekent dat dat de boosterprik twee weken eerder komt. Verpleeghuizen met eigen instellingsartsen konden eerder pas op 6 december beginnen met het toedienen van boostervaccinaties.

Hoe de boostercampagne nu verder gaat, maakt demissionair coronaminister Hugo de Jonge nog mogelijk voor de persconferentie van vanavond bekend. Vanwege de oplopende besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg is de druk op het versnellen van de boostercampagne groot.

Hoog aantal nieuwe patiënten in ziekenhuizen

Dat de druk op de zorg blijft stijgen, blijkt ook uit de coronacijfers van vandaag. Ziekenhuizen hebben namelijk 259 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het hoogste aantal opnames in een dag sinds 15 mei, bijna zes maanden geleden. Het RIVM meldt 16.287 nieuwe besmettingen, bijna gelijk aan het record van gisteren.

De verpleegafdelingen namen 225 coronapatiënten op en de intensive cares 34. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 218 nieuwe opnames per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei. Het gemiddelde stijgt nu voor de 31e dag op rij.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1755 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 21 mei. Voor het eerst in maanden liggen er meer dan 1400 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en meer dan 350 op de intensive care.

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 56, en de dag ervoor waren er ook al 52 mensen met corona bij gekomen. Precies een maand geleden, op 12 oktober, lagen er iets meer dan 500 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

De persconferentie is vanavond live te volgen via deze site. Hier lees je wat we waarschijnlijk kunnen verwachten.