Ziekenhuizen: ‘Stop carnaval en grootschalige evenementen’

Verschillende ziekenhuizen willen dat er voorlopig een einde komt aan grootschalige evenementen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De ziekenhuizen doen die oproep nadat eerder al Limburgse ziekenhuizen opriepen om de start van het carnavalsseizoen af te gelasten. Verschillende steden in de provincie geven gehoor aan die oproep.

Vanwege de hoog oplopende besmettingscijfers en coronapatiënten op de ic, zien ziekenhuizen door het hele land met lede ogen aan dat grote samenkomsten doorgang vinden. Ze willen daarom dat burgemeesters actie ondernemen. Grote festivals en feesten binnen zouden gecanceld moeten worden. Uit een rondgang langs de ziekenhuizen die deel uitmaken van het Regionaal Netwerk Acute Zorg (ROAZ) blijken volgens RTL Nieuws de meeste voor een tijdelijke stop op dit soort grote evenementen te zijn.

Oproep ‘Stop carnaval in Brabant’ trending

Ziekenhuizen moeten steeds vaker geplande afspraken afzeggen. De druk op de zorg wordt volgens het ROAZ te groot als er geen maatregelen komen. Die moeten onder meer gaan gelden voor grootschalige evenementen, omdat hier grote groepen mensen bij elkaar komen.

Ook zijn de pijlen gericht op het Brabantse carnaval. De carnavalsfeesten daar bleken in 2020 mede de coronapandemie in Nederland in te luiden. Destijds bleken veel Nederlanders te zijn besmet op één van de vele carnavalsfeesten. Om nieuwe besmettingshaarden te voorkomen, roepen verschillende Nederlanders op Twitter op om de start van het carnavalsseizoen op 11 november niet te vieren. De hashtag #stopcarnavalBrabant is trending.



Ik heb leuke feestjes en optredens staan, maar al besloten dat dat geen goed idee is nu. Super jammer, want ik had zo graag weer willen dansen. Het is geen goed idee nu. Dansen met de gedachte dat er iemand ziek zal worden of erger weegt niet op tegen dat ❤️.#stopcarnavalBrabant — 🐱Essebes🐶 (@0Essebes0) November 8, 2021



Hulp gevraagd van eenieder hier op Twitter om #stopcarnavalBrabant 11-11 trending te maken. Samen een vuist te maken! Waanzin om dit grootschalige evenement doorgang te laten vinden, tijdens een #zorginfarct.#stopcarnavalBrabant ⁦⁦@JackMikkers⁩ https://t.co/wpj2Cdi9r9 — Patricia (@Patrieeees) November 8, 2021

Overigens is niet iedereen het eens met die oproep. Zo zegt deze twitteraar dat carnavalsfeesten cancelen het verschil niet gaat maken.



Hier moest ik doorheen toen ik vrijdag na een biertje uit een rustig café kwam. Carnaval gaat het verschil niet maken… #stopcarnavalBrabant pic.twitter.com/ehH1V6VTgK — PatrickRoelandt (@PatrickRoelandt) November 9, 2021

Ziekenhuizen: ‘Vooral geen evenementen binnen’

Acute Zorg Euregio, onderdeel van het landelijke ROAZ, vindt dat carnavalsfeesten in ieder geval niet binnen moeten plaatsvinden. „Als dat gebeurt, kan het niet anders of het leidt tot extra zorgvraag. Daardoor vallen meer slachtoffers, omdat operaties weer uitgesteld moeten gaan worden. De carnavalsverenigingen hebben hier natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in.”

Andere regionale netwerken voor acute zorg zijn het daarmee eens. Ze laten weten begrip te hebben voor de zorgen die spelen in regio’s waar carnavalsfeesten op de planning staan. „Maar voorlopig zijn er bij ons geen grote evenementen gepland”, zegt een woordvoerder van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland. „Dus voor ons is er geen aanleiding om nu naar de burgemeesters te stappen.”

Een woordvoerder van Traumazorg Netwerk Midden-Nederland zegt tegen RTL Nieuws dat de anderhalve meter afstand erg belangrijk is om de besmettingscijfers omlaag te krijgen. Daarom zouden evenementen daarop moeten worden ingericht.