Viruswaarheid verliest weer rechtszaak (over vaccineren): ‘Moet een record zijn’

Nederland hoeft niet te stoppen met het vaccineren tegen het coronavirus. De eisen van protestgroep Viruswaarheid zijn vandaag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Viruswaarheid van voorman Willem Engel had een kort geding aangespannen. De stichting die opereert onder het motto ‘alleen samen krijgen wij de overheid onder controle’, wilde dat de rechtbank de Staat zou verplichten om de vergunning voor de vier beschikbare vaccins op te schorten.

Virusraad: ‘Trek adviezen over vaccineren in’

Het gaat om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Daarnaast zou de Gezondheidsraad alle adviezen over vaccinaties moeten intrekken. Bovendien zouden de leden van die raad hun steun aan de adviezen moeten herroepen.

De handelsvergunningen zijn verstrekt door de Europese Commissie. Omdat Nederland daar niet over gaat, heeft de rechtbank dat deel van de eis afgewezen. Bovendien vinden de rechters dat een kort geding niet de manier is om alle medische argumenten in adviezen van de Gezondheidsraad te controleren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zoveelste rechtszaak verloren

Viruswaarheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus vele rechtszaken aangespannen tegen het coronabeleid van de overheid. In één zaak kreeg de groep aanvankelijk gelijk, wat leidde tot een verbod op de avondklok. Die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid. In augustus werd nog geëist dat alle coronamaatregelen moesten worden afgeschaft, omdat die in strijd zouden zijn met de mensenrechten. Viruswaarheid kreeg het niet voor elkaar.

Ook in België verscheen Willem Engel in de rechtbank. Dit in een persoonlijke zaak in oktober, waarbij hij viroloog Marc van Ranst van laster beschuldigde. Justitie België zag niets in de klacht van Engel. Voor afgelopen zomer verloor Viruswaarheid alle aangespannen rechtszaken.

‘Viruswaarheid moet wel een record vestigen’

Op Twitter komt over Viruswaarheid van alles langs, ook nu weer. Het valt bijvoorbeeld onder meer op dat Willem Engel en zijn mensen wel heel veel kort gedingen verliezen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoor dus net dat @viruswaarheid WEER een rechtszaak heeft verloren! Dat moet een record zijn! 🤣🤣🤣#VirusWaanzin #Viruswaarheid — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) November 29, 2021

Aangifte tegen Willem Engel

Behalve veel aanhangers, heeft Willem Engel van Viruswaarheid ook veel tegenstanders. De aangifte tegen Willem Engel is in bijna een week tijd door 9700 mensen ondertekend. Dat liet initiatiefnemer Norbert Dikkeboom gisteren weten. „Mensen zijn het zat en zijn blij dat ze nu écht iets kunnen doen”, laat Dikkeboom weten.

Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Dikkeboom verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. „Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en polarisatie in de samenleving”, aldus Dikkeboom.

Engel is op de hoogte van de aangifte. Volgens de Viruswaarheid-voorman staan er in de aangifte geen strafbare feiten, hij noemt deze dan ook vals.