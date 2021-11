Britten heel weekend ingesneeuwd in pub: ‘Er is genoeg bier’

De Britten zouden de Britten niet zijn als ze er niet het beste van zouden maken. Personeel van de herberg zorgt dat de gasten worden vermaakt met een quiz, bordspellen en er staat ook nog een karaokeavond op de planning.

‘Genoeg bier in de pub’

Gast Martin is erg content met het verblijf omdat er naar eigen zeggen een goede sfeer en veel bier is. „Ik ben best blij dat we zijn gestrand”, zegt zijn vrouw Stephanie. „Het is best spannend, al missen we onze zoon die bij zijn oma is. Ik ben benieuwd hoelang we hier nog zijn.”