Hugo de Jonge: ‘Mensen die om medische redenen niet vaccineren, krijgen toch QR-code’

Er komt een uitzondering voor sommige mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Het gaat dan om mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten inenten tegen het coronavirus. Volgens demissionair zorgminister Hugo de Jonge kunnen zij binnenkort als alternatief een tijdelijk verstrekte QR-code krijgen. Dat zei hij in de Tweede Kamer.

Mensen met een medische reden om zich niet te laten vaccineren kunnen een aanvraag indienen voor de QR-code. Een arts en eventueel andere deskundigen beoordelen die dan. Het gaat naar schatting om enkele duizenden mensen. Zij kunnen nu buiten hun schuld niet deelnemen aan het openbare leven, zo brachten verschillende partijen naar voren tijdens het coronadebat. Eerder vertelde Metro je overigens al of een werkgever zomaar om je coronapas mag vragen.

Toch QR-code voor mensen met medische reden

Afgelopen voorjaar is al een pilot gestart voor deze groep, waar zij zich konden melden. Dat was destijds op verzoek van de ChristenUnie. Zo is ervaring opgedaan met aanvragers en hoe een alternatief zo goed mogelijk kan worden geregeld, zei De Jonge. Maar het duurt waarschijnlijk nog enkele weken voordat dit systeem is opgezet. Uit de pilot is ook gebleken dat het niet goed is een eigen (huis)arts te laten oordelen over een alternatief, omdat het ze „in een ingewikkelde positie” zou brengen. Een onafhankelijke arts zou dus een oordeel moeten vellen.

Het gaat volgens De Jonge uitdrukkelijk niet om mensen die zich niet wíllen laten vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor hen is. Er moet dus een gegronde reden voor zijn. Deskundigen brachten eerder ook naar voren dat sommige mensen met kwalen ervan uitgaan dat een coronavaccin voor hen niet goed is, maar het tegengestelde is volgens hen juist het geval.

Op dit moment is 84,4 procent van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar volledig gevaccineerd. 87,9 procent heeft één prik gehad. Als we kijken naar de bevolking boven de 12 jaar, de leeftijd waarop je gevaccineerd mag worden tegen corona, is 82,4 procent volledig gevaccineerd.