Meer dan 12.000 nieuwe coronabesmettingen, hoogste aantal dit jaar

Meer dan 12.000 coronabesmettingen zijn in de afgelopen dag aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal dit jaar. Alleen op drie dagen in december waren er nog meer positieve tests in één dag geregistreerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.024 meldingen van positieve tests. In de twee voorgaande dagen waren er ruim 10.000 gevallen geregistreerd.

Nieuwe coronabesmettingen

Op 20 december waren er 12.997 positieve tests, op 17 december 12.778 en op 19 december 12.224. Dat zijn de enige dagen waarop er in een dag tijd nog meer gevallen aan het licht kwamen. Op de overige 615 dagen van de coronacrisis waren er minder positieve tests.

Amsterdam telde in de afgelopen dag de meeste bevestigde coronabesmettingen. In de hoofdstad kregen 402 inwoners te horen dat het virus bij hen is aangetroffen. In Rotterdam waren er 331 positieve tests en in Den Haag 272. Daarna volgen Ede (178), Eindhoven (173), Almere (167) en Utrecht (163). Alleen op Ameland en Schiermonnikoog en in het Gelderse Rozendaal testte niemand positief.

In de afgelopen zeven dagen waren er 65.905 positieve tests. Gemiddeld komt het neer op 9415 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli.

Sterfgevallen

Het RIVM kreeg naast de nieuwe coronabesmettingen de afgelopen dag 36 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Onder hen zijn drie inwoners van Meerssen. Vijf gemeenten hadden twee geregistreerde sterfgevallen: Amsterdam, Landgraaf, De Ronde Venen, Moerdijk en Gennep. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 156 coronapatiënten, gemiddeld zo’n 22 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 11 mei.