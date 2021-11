Familie Nouri en Ajax bereiken na drie jaar akkoord over schadevergoeding

De familie van oud-voetballer Abdelhak Nouri en Ajax hebben na ruim drie jaar een akkoord bereikt over een schadevergoeding. Dit naar aanleiding van de volledige aansprakelijkheid die Ajax erkende voor de falende medische hulp nadat de voetballer in 2017 het veld op elkaar zakte.

Ingewijden bevestigen een bericht van de NOS hierover.

Abdelhek ‘Appie’ Nouri liep tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen op 8 juli 2017 zwaar blijvend hersenletsel op. Het betekende het einde van zijn voetbalcarrière. Ajax erkende drie jaar geleden volledige aansprakelijkheid voor de falende medische hulp die verleend werd aan Nouri. Een emotionele Ajax-directeur Edwin van der Sar zei toen dat de behandeling op het veld tekort heeft geschoten.

De familie van de nu 24-jarige Amsterdammer diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat het met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Dat akkoord is er nu toch gekomen, waardoor de arbitragezaak niet door hoeft te gaan. De schadevergoeding betreft kosten van de verzorging van Nouri, het verlies van zijn verdienvermogen en vergoeding van immateriële schade in de vorm van smartengeld.

Jaarverslag Ajax

Ajax wil niet reageren op het bericht over de schadevergoeding. In het laatste jaarverslag van de club staat: „op 23 januari 2021 is namens de speler een arbitragezaak aangespannen bij de arbitragecommissie van de KNVB met het verzoek een uitspraak te doen in deze zaak. Ajax is in afwachting van de uitspraak in de arbitragezaak. Het financiële effect is derhalve nog niet in te schatten. Daarnaast blijven Ajax en de vertegenwoordigers van Abdelhak Nouri met elkaar in gesprek om onder andere de mogelijkheden van een minnelijke regeling te onderzoek.”



