Persconferentie mogelijk vervroegd: dit weten we tot nu toe

Vandaag bespreekt het demissionaire kabinet of ze de persconferentie vervroegen. Nu staat die gepland voor volgende week vrijdag, 3 december, maar de kans bestaat dat het kabinet het persmoment verplaatst naar begin volgende week. Dat melden ingewijden naar aanleiding van berichtgeving in de Telegraaf.

Of we echt eerder te maken krijgen met maatregelen, is nog maar de vraag. Maar volgens bronnen is het „geen ondenkbaar scenario”.

Persconferentie mogelijk eerder dan 3 december

Vandaag komen de meest betrokken bewindslieden bij de coronacrisis weer samen. Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) dan met een nieuw advies. De zondag erna overleggen kabinetsleden op het Catshuis. De kans bestaat dat de persconferentie dan maandag of dinsdag al is.

Ondanks de aangekondige „harde en brede klap“, blijven de besmettingen én opnames in het ziekenhuis stijgen. Afgelopen maandag riepen Rutte en De Jonge ons nog op om goed de basisregels te blijven hanteren. Als de besmettingen deze week niet dalen, zijn nieuwe aanscherpingen nodig, zeiden ze.

1,5 meter vanaf vandaag weer verplicht

Eén maatregel die het kabinet al heringevoerd heeft, is de 1,5 meter afstand. Gisteren bleek dat we vanaf vandaag weer afstand moeten houden van onze medemens. Eerst was dat een dringend advies. Nu het weer verplicht is voor iedereen boven de 18, kunnen politieagenten en boa’s daar weer op handhaven.

Je hoeft geen 1,5 meter afstand te houden van mensen die tot hetzelfde huishouden behoren. Ook is de 1,5 meter niet verplicht op plekken waar je je coronapas moet tonen, zoals cafés, restaurants, bioscopen en theaters. Ook voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs geldt een uitzondering, net als voor sporten en andere hobby’s waarbij afstand houden niet gaat.

Er zijn ook plekken waar het praktisch niet mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Te denken valt aan contactberoepen, zoals kappers, stylisten, fysiotherapeuten, aan het openbaar vervoer en aan autorijlessen. Daar geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden én een mondmasker worden gedragen.

Gommers: ‘Moeten nu keiharde maatregelen nemen’

Welke maatregelen we zullen horen in de persconferentie, is nog niet duidelijk. Maar volgens Diederik Gommers, nog even lid van het OMT, is het tijd om „keiharde maatregelen” te nemen. „En dat zo snel mogelijk”, zei hij tegen de Tweede Kamer.

Volgens Gommers duurt het namelijk nog maar tien dagen voordat intensive care-afdelingen in Nederland ‘code zwart’ bereiken. Bij code zwart moeten ziekenhuizen besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet. „Het is écht 1 minuut voor 12. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein”, aldus Gommers. Hij zou Kamerleden eigenlijk bijpraten over 2G-bewijzen, maar volgens hem moeten er eerst veel strengere maatregelen voor iedereen komen. Anders is het kabinet veel te laat met maatregelen „om een zorginfarct eind volgende week te voorkomen”.

Ic-baas Gommers heeft dan ook zijn collega’s uit het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd of ze niet eerder konden vergaderen, „woensdag in plaats van vrijdag”. Hij wil snel adviseren over strenge maatregelen, „omdat wij niet in code zwart kunnen komen terwijl het land nog open is. Dat kan niet.” Als er onverhoopt een groot tekort ontstaat op de ic van bemande bedden, kan het niet zo zijn dat mensen nog kunnen winkelen en de kroeg in kunnen, aldus Gommers.

„De uitstroom aan personeel is zo groot geweest dat we veel minder rek hebben, en dat we veel minder ic-capaciteit hebben”, legt Gommers uit. „Dus de bedden staan er, de beademingsapparaten staan er, de monitoren zijn er, maar we missen de verpleegkundigen.” Daarom kan de intensive care niet zo opschalen zoals het in de eerste golf deed.