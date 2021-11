Nationale Politie voorbereid op demonstraties en waarschuwt voor fake news

De Nationale Politie houdt rekening met demonstraties, ongeregeldheden en mogelijk rellen na de persconferentie vanavond over een aanscherping van de coronamaatregelen. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt dat de politie voorbereid is „op al dan niet aangekondigde demonstraties”.

Politiebonden kondigden gisteren stiptheidsacties en werkonderbrekingen aan, te beginnen bij de mobiele eenheid (ME). De politiebonden benadrukken vanmiddag in een gezamenlijke verklaring dat „het niet waar dat is de inzetbaarheid van de politie dit weekend al minder groot zal zijn door vakbondsacties. Dat bericht doet de ronde via sociale media, maar is totaal ongegrond.

ME dit weekend volop inzetbaar

De gisteren aangekondigde stiptheidsacties en werkonderbrekingen zullen binnen afzienbare tijd van start gaan, maar de voorbereidingen vragen nog enige tijd. Laat je dus niet misleiden door dit fake news.” In het gezamenlijke persbericht schrijven de politiebonden dat het korps „de inzetbare sterkte voor de komende dagen maximaal heeft opgeschaald”. Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt dat de ME dit weekend volop inzetbaar is.

De bonden: „Het is ondenkbaar dat wij onze leden in zo’n gespannen situatie zouden oproepen tot acties. Dat zou in strijd zijn met ons verantwoordelijkheidsgevoel en het plichtsbesef van onze leden. Die zouden aan zo’n oproep ook gewoon geen gehoor geven.”

Vorig weekend was het in bijna heel het land onrustig. Van Rotterdam naar Leeuwarden en van Groningen naar Den Haag. Op meerdere plekken ontstonden rellen nadat vrijdagavond in Rotterdam een ‘startsein’ gegeven werd. Daar barstte het buitenproportionele geweld als eerst los, mensen in andere steden riepen daarna op om hetzelfde te doen. 173 mensen werden gearresteerd.

Demonstraties horen geweldloos te gaan

Volgens demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus zijn de rellen „ogenschijnlijk” het resultaat van „zeer georganiseerd geweld” en hebben waarschijnlijk niets te maken met maatschappelijke of politieke onvrede. Aan deze georganiseerde rellen deden ook minderjarigen mee. „Demonstreren doe je niet met geweld. Dit had niets met een demonstratie te maken”, aldus de minister.

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich gisteren uit tegen de rellen. „Dit is puur geweld onder het mom van demonstreren.” Koning Willem-Alexander bezocht maandag Rotterdam en voerde daar gesprekken met politie-, brandweer- en ambulancepersoneel dat vrijdag werd ingezet. De koning zei te spreken „namens negentig procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan”.