Oplichters sturen ouderen phishingmails over de boosterprik, zo herken je de mails

Ouderen in Nederland ontvangen sinds enkele dagen mails van oplichters over de boosterprik. De mailers proberen hun bankgegevens in handen te krijgen. Oppassen geblazen dus.

In de mail staat dat ouderen verplicht zijn om een boosterprik te halen. Ook wordt gemeld dat zij een afspraak kunnen maken door op een link in de mail te klikken en in te loggen bij hun bank. Fraudeurs proberen senioren op deze manier geld afhandig te maken. Een vage link openen is nooit handig natuurlijk, maar niet alle ouderen die een nepmail krijgen, hebben dat in de gaten.

Nog geen cijfers over phishingmails boosterprik

Die banksite is – uiteraard – nagemaakt. Het is niet bekend hoeveel mensen tot nu toe in de oplichtingspoging zijn getrapt.

GGD GHOR Nederland heeft vandaag gewaarschuwd voor de phishingmails. Mensen worden nooit per mail uitgenodigd voor een vaccinatie, meldt de koepel van de regionale gezondheidsdiensten. Die voegt eraan toe dat elke prik vrijwillig is, en dat er geen enkele reden is om bij een bank in te loggen, omdat vaccinatie gratis is. De boosterprik wordt overigens door de Gezondheidsraad wel aan iedereen boven de 18 jaar geadviseerd.



Hoe herken je de phishingmails?

GGD GHOR heeft drie punten op een rij gezet waarmee je phishingmails over de boosterprik kunt herkennen:

• 1. GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en sturen geen e-mails met een uitnodiging. U krijgt uw uitnodiging voor een boostervaccinatie via een brief van het RIVM. Soms nodigt GGD GHOR Nederland bepaalde (leeftijds)groepen al eerder uit. Dan doen we dit via een media-oproep en lokaal sturen we soms sms-berichten.

• 2. Als GGD’en ondersteunen wij de overheid om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Maar dit verplichten wij nooit. Als u dus een e-mail krijgt waarin staat dat een boosterprik moet of verplicht is, heeft u te maken met spam. Fraudeurs proberen op die manier bij uw geld te komen. Zie punt 3.

• 3. Als u in de valse e-mails op de link klikt om een afspraak te maken en u komt bij een bankomgeving uit, dan is dit foute boel. Een vaccinatie is gratis. Geen enkele GGD vraagt u om een bankrekening of om geld over te maken. Het taalgebruik in de valse e-mails is vreemd, overdreven formeel en er zitten veel taal- en spelfouten in. We proberen de communicatie vanuit GGD GHOR Nederland juist altijd laagdrempelig en eenvoudig te houden. En uiteraard correct.