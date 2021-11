Senator FVD doet afstand van vaccinkritische uitspraken Baudet: ‘Luister niet naar medische adviezen van partijleiders’

In de Eerste Kamer werd een senator voor het Forum voor Democratie vandaag geconfronteerd met de vaccinkritische uitspraken van zijn partijleider, Thierry Baudet. Paul Frentrop liet weten dat hij daar afstand van neemt. Ook raadt hij iedereen aan om geen medisch advies van Baudet – of welke partijleider dan ook – op te volgen.

Dat Thierry Baudet geen fan is van de coronamaatregelen en de vaccins, is bekend. Ook al ging #ThierryIsGevaccineerd laatst viraal, benadrukte de politicus dat hij niet gevaccineerd is. En hij geeft iedereen het advies om de vaccinatie vooral níet te halen. In de Eerste Kamer daagde voormalig FVD’er Henk Otten Frentrop uit, waarna laatstgenoemde dus bekende dat hij wél gevaccineerd is.

Zo’n ‘advies’-tweet van Baudet:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

WHATEVER YOU DO: DON’T TAKE THE “VACCINE”! — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 20, 2021

FVD-senator neemt afstand van uitspraken Baudet

Otten begint zijn verhaal met cijfers over de intensive care: 60 tot 70 procent van de mensen die daar ligt, is ongevaccineerd, zegt hij. Tegen Frentrop: „Uw partij en uw partijleider roepen bijna dagelijks iedereen op om vooral niet het vaccin te nemen. ‘Dat is vergif en je moet je niet laten injecteren met vergif’, en weet ik het allemaal”, somde Otten op. Ook wijst hij erop dat Kamerlid Frentrop vorig jaar fan was van digitale vergaderingen, „zodat hij hier niet hoefde te komen, want hij was zo bang voor corona”. En dan stelt hij hem de vraag: „Mijn vraag aan de heer Frentrop is heel simpel: bent u gevaccineerd?”

Ondanks dat dat geen politieke vraag is, beantwoordt de FVD’er die toch. „Ja, ik ben gevaccineerd. Ik vind dat verstandig om te doen, mede vanwege mijn gewicht.” Bij Otten – geen kleine man – kan er een lachje af: „Die conclusie deel ik. Maar dan volgt hier dus uit dat u het dringende advies van uw partijleider niet heeft opgevolgd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Fractievoorzitter van @fvdemocratie in de Eerste Kamer Paul Frentrop geeft aan dat hij zich heeft laten vaccineren tegen Covid-19, en roept op om geen medische adviezen van @thierrybaudet op te volgen. Luister niet naar Baudet, en laat u vaccineren! #thierryisgevacineerd pic.twitter.com/fhSB4H1ccw — duifmeneer (@duifmeneerhoe) November 30, 2021

‘Volg geen medische adviezen van partijleiders op’

Frentrop volgt het medische advies van zijn partijleider dus niet op. Daarnaast benadrukt hij dat dat sowieso geen goed idee is, niet van Baudet, maar ook niet van andere partijleiders.

Frentrop wilde niet ingaan op uitspraken van Baudet „om te stoppen met luisteren naar klojo’s in witte jassen”, zo hield senator Maarten Verkerk van de ChristenUnie de FVD’er voor. Frentrop zei niet te willen reageren op zaken die niet in de Eerste Kamer zijn gezegd. „Anders blijf ik aan de gang.”

Baudet omschreef de vaccinaties tegen corona vorige week nog als „semi-verplichte gifinjecties”. Dat de fractievoorzitter in de Eerste Kamer zijn partijleider nu afvalt op dit voor Forum zeer belangrijke thema, is opmerkelijk. Frentrop is een oudgediende in de partij. Hij sloot zich eind 2016 aan bij Forum. Samen met Baudet schreef hij het boek De ravage van tien jaar Rutte. Dat boek kwam eind 2020 uit.

Baudet laat in een reactie weten dat het de persoonlijke keuze van Frentrop was om zich te laten vaccineren. „Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is FVD een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. Maar inderdaad: wij verschillen van mening over de baten en risico’s van de coronavaccins.”