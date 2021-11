De Jonge spreekt verpleegkundigen tegen: ‘Nog lang niet bij code zwart’

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge spreekt verpleegkundigen die eerder vandaag aan de bel trokken, tegen. Volgens De Jonge zijn we namelijk nog „heel ver vandaan” code zwart in de ziekenhuizen. En dat terwijl de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vanochtend nog aan de bel trok. Volgens de vereniging duurt het „niet lang meer” voor code zwart is bereikt.

De Jonge ziet die uitspraken vooral als een „uiting van zorg”. Eerder trokken ziekenhuizen in Limburg ook al aan de bel. Code zwart betekent dat ziekenhuizen geen bedden meer overhebben en ze tot „niet-medische selectie” moeten overgaan als het gaat om wie wel en wie niet opgenomen wordt. Ze beslissen zo in weze over leven en dood.

De Jonge: ‘Code zwart nog niet aan de orde’

De Jonge wees erop dat er 450 tot 460 bedden op de ic’s zijn bezet met coronapatiënten. Met andere niet-corona patiënten erbij geteld, liggen er momenteel bijna 900 mensen op de ic’s. Het aantal beschikbare bedden wordt nu opgeschaald naar 1150 en kan in een latere fase nog naar 1350 bedden gaan, zei hij.

Om meer ic-bedden te realiseren moet andere zorg worden afgeschaald. „Dat zijn heel pijnlijke maatregelen, overigens, want dat betekent dat operaties van mensen moeten worden uitgesteld waar ze al heel lang op zitten te wachten”, aldus de zorgminister.

De zorg staat volgens De Jonge „totaal onder druk”, maar we zijn „nog lang niet” bij code zwart. Alle scenario’s liggen volgens hem klaar en er wordt mee geoefend.

De Jonge en premier Mark Rutte riepen maandag tijdens een ingelast persmoment mensen op om zich beter aan de basisregels te houden. Dat gebeurt op dit moment te weinig. Ze waarschuwen voor nieuwe maatregelen als er deze week geen kentering in de cijfers komt.

Ruim 23.000 nieuwe besmettingen

Vandaag meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ruim 23.000 nieuwe besmettingen. Het zijn er om precies te zijn 23.066. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Afgelopen donderdag meldde het RIVM zo’n 23.600 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 151.196 besmettingen bevestigd. Dat is het hoogste weektotaal ooit. Vorige week maandag werd voor het eerst de grens van 100.000 positieve tests in een week tijd gepasseerd, nu gaat Nederland voor het eerst door de barrière van 150.000 positieve tests in zeven dagen.