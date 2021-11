Verpleegkundigen: ‘Code zwart duurt niet lang meer, beslissen over leven en dood’

Volgens verpleegkundigen is het een kwestie van tijd voor code zwart is bereikt in ons land. Het duurt niet lang meer voor ziekenhuizen zo weinig plek hebben, dat ze moeten kiezen wie ze opnemen. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) waarschuwt hiervoor.

Nog steeds is er geen daling te zien in het aantal coronapatiënten dat op de verpleegafdeling of intensive care belandt. De piek is nog niet bereikt, waarschuwt de zorg. Daar komt bij dat artsen en verpleegkundigen uitvallen. Soms omdat ze besmet raken, maar ook omdat ze de werkdruk na twee jaar pandemie niet meer aankunnen.

Drukte in thuiszorg

Opgeknapte patiënten uit het ziekenhuis ontslaan blijkt ook lastig, de thuiszorg heeft het druk. Daardoor blijven mensen die eigenlijk naar huis zouden kunnen, alsnog in het ziekenhuis liggen en houden ze bedden voor zieken bezet.

V&VN wijst daarbij naar het kabinetsbeleid, waar de vereniging niet over te spreken is. „Als je naar de groei van het aantal besmettingen kijkt, zie je dat de landelijke maatregelen lang niet ver genoeg gaan om effect te hebben. Met deze slappe hap houd je de zorg niet overeind”, zegt V&VN-bestuurslid Jaap Kappert op de site van de vereniging.

Opschalingsplan

In september presenteerde de vereniging samen met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) een opschalingsplan. Met dit plan kan het aantal bedden op de IC worden uitgebreid naar 1350. Nu zijn het iets meer dan duizend bedden.

Ongeveer vier weken kan de zorg dat opschalingsplan volhouden. Als er na die maand nog steeds te veel patiënten zijn, dreigt code zwart en moeten ziekenhuizen bij de ingang gaan selecteren. Daarbij kan het zijn dat mensen komen te overlijden die op de IC wel overlevingskansen hadden gehad.

Wanneer is het code zwart?

Het is aan demissionair zorgminister Hugo de Jonge om te beslissen wanneer dit punt, code zwart, is bereikt. Limburgse ziekenhuizen trokken wel al eerder aan de bel.

De afgelopen weken stijgt het aantal besmettingen flink. Per dag worden er gemiddeld 238 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dagelijks belanden er zo’n 38 mensen gemiddeld op de ic. Hoelang mensen op de IC liggen, verschilt sterk tussen patiënten.