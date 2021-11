Onrustige nacht: Politie en ME op de been in verschillende steden

De politie had het zaterdagavond druk met groepjes jongeren die zich hadden verzameld. In verschillende Nederlandse steden was het onrustig. De jongeren veroorzaakten onrust en staken vuurwerk af. In sommige steden gooiden jongeren met zwaar vuurwerk naar de politie. Ook nu zijn er weer tientallen mensen aangehouden.

Na vrijdagavond, toen er heftige rellen uitbraken in Rotterdam, hield de politie er al rekening mee dat het ook zaterdagavond onrustig kon worden op straat. Op social media werd namelijk opgeroepen om weer samen de straat op te gaan. In steden als Roermond, Den Haag en Eindhoven beleefde de politie een drukke avond. Onrust in Roermond en Stein

Onrustig in Roermond

In de wijk De Kemp in Roermond was een grote groep van tientallen jongeren samengekomen. Ze zorgden voor overlast en gooiden zwaar vuurwerk naar de politie. Het resulteerde in een achtervolging, waarbij de politie de relschoppers achterna zat. Ook de ME moest worden ingezet. Uiteindelijk zijn er in Roermond ongeveer twaalf relschoppers aangehouden.

Even verderop in Stein (ook in de provincie Limburg) moest de politie ook optreden. Daar werd één persoon aangehouden, nadat er meerdere meldingen van overlast binnenkwamen. De burgemeester besloot zelfs een noodverordening af te geven. Deze geldt tot en met maandag. Daarnaast worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Extra politie op de been

Ook in Den Haag was het lang onrustig. Er was zaterdag al extra politie op de been, dit had te maken met de rellen in Rotterdam de dag ervoor. Op straat vroeg de politie aan groepjes jongeren om hun identificatiebewijs te laten zien. Daarnaast wilde de politie weten waarom ze precies op straat waren.

Voor de Schilderswijk en Transvaal werd „wegens wanordelijkheden” een noodbevel afgegeven. De ME moest er ook daar aan te pas komen. Iedereen die zich niet aan het noodbevel hield, riskeerde aangehouden te worden. Verder werd een ondergrondse container in brand gezet. Uiteindelijk zijn er in de Hofstad negentien mensen aangehouden.

Naast Roermond, Stein en Den Haag zou het ook in Eindhoven en Bunschoten onrustig zijn geweest. De berichten op social media werden in deze steden goed in de gaten gehouden. De politie wilde namelijk voorkomen dat de situatie uit de hand zou lopen. Een andere maatregel die werd toegepast was het preventief fouilleren in het uitgaansgebied.

Voetbalwedstrijden stilgelegd

Een andere plek waar net als in Stein ook met zwaar vuurwerk naar de politie werd gegooid, was Urk. Daar bepaalde de officier van justitie dat de politie preventief mocht fouilleren. Verder zijn acht mensen aangehouden voor het afsteken of bezitten van vuurwerk. Eerder op de zaterdag heerste er ook al een gespannen sfeer bij voetbalwedstrijden. Bij twee wedstrijden in de eredivisie drongen supporters de stadions binnen. Hierdoor kwamen deze wedstrijden enkele tijd stil te liggen.