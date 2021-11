Het is weer zover: deze nieuwe kerstfilms staan (binnenkort) op Netflix

December komt eraan en dat betekent maar één ding. Met de beentjes omhoog en een mok warme chocolademelk in de hand een marathon aan kerstfilms kijken! Ga jij voor oude klassiekers of liever iets nieuws? We hebben de nieuwste kerstfilms op Netflix alvast voor je op een rij gezet.

Naar welke film kijk jij het meeste uit?

A boy called Christmas

A boy called Christmas wordt beschreven als dé kerstfilm van dit jaar en wij begrijpen wel waarom. Van de grote namen die erin spelen (Maggie Smith en onze eigen Michiel Huisman) tot de hartverwarmende trailer: het ziet er geweldig uit. Het verhaal vertelt dat van het bijzondere jongetje Nikolas, die in het besneeuwde noorden op zoek gaat naar zijn vader. Zijn vader is namelijk op een missie om het sprookjesachtige elvendorp Elfhelm te vinden.

A boy called Christmas is vanaf 24 november op Netflix te zien.

The Princess Switch 3: Romancing the Star

De eerste Princess Switch-film was zo’n daverend succes dat we dit jaar alweer van deel drie mogen genieten. De drie hoofdrollen zijn wederom weggelegd voor Vanessa Hudgnes, Vanesse Hudgens en… Vanessa Hudges. De drie identieke koninklijke vrouwen moeten op zoek naar een gestolen, peperduur reliek om het kerstfeest te redden.

The Princess Switch 3: Romancing the Star is vanaf nu op Netflix te zien.

Christmas Flow

Een modern, romantisch kerstverhaal in een origineel, Frans jasje. Christmas Flow vertelt het verhaal van de onconventionele liefde tussen een rapper en een journalist, die ondanks hun grote verschillen hun relatie proberen te laten slagen.

Christmas Flow is vanaf 18 november op Netflix te zien.

A Castle For Christmas

Beroemd auteur Sophie Brown reist naar Schotland in de hoop daar een klein kasteel voor zichzelf te kunnen kopen. De norse eigenaar, Myles, de Hertog van Dunbar, ziet de verkoop aan een buitenlander echter niet zo zitten. De twee kibbelen wat af en proberen een compromis te vinden, maar vinden uiteindelijk iets wat ze niet hadden verwacht.

A Castle For Christmas is vanaf 26 november op Netflix te zien.

Single All The Way

De verhaallijn van deze hartverwarmende film is niet nieuw, maar een kerstfilm met een homostel in de hoofdrol zie je niet vaak. En alleen al daarom is deze film het kijken waard. In Single All the Way vraagt Peter zijn beste vriend Nick om te doen alsof ze een relatie hebben, zodat Peter niet wéér als enige vrijgezel aan het kerstdiner hoeft te zitten. Maar wanneer Peters moeder een blind date voor Peter regelt met haar knappe personal trainer James, loopt het plan anders dan gedacht.

Single All the Way is vanaf 2 december op Netflix te zien.

Elves

Een bonustip, want Elves is geen film en al helemaal geen vrolijke. De combinatie van kerst en horror zie je niet vaak, maar in deze nieuwe serie wordt het toch echt gedaan. De kerstvakantie van een tiener en haar familie verandert in een nachtmerrie wanneer er een eeuwenoude bedreiging over hun vakantie-eiland waart.

Elves is vanaf 28 november op Netflix te zien.