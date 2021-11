Chagrijnig? Deze voeding verbetert je humeur

Soms heb je van die dagen dat je niet vooruit te branden bent en alles misgaat, althans: zo voelt dat. Je bent met het verkeerde been uit bed gestapt en niet te genieten. En het is nog niet eens 09.00 uur, top. Nu blijkt dat je met bepaalde voeding je humeur kan verbeteren. Hoe zit dat?

Alhoewel er nog volop onderzoek naar de exacte werking van eten op je happy vibes gedaan wordt, is al wel het één en ander duidelijk.

Voeding voor een beter humeur

Zo is er voeding die je down kan laten voelen (suiker bijvoorbeeld), maar is er ook voeding die een enorme impact heeft op je good mood!

Van deze voeding(sstoffen) word je blij:

1. Omega-3 vetzuren

De belangrijke omega-3 vetzuren spelen bewezen een hele grote rol in het functioneren van de hersenen. Een tekort aan deze vetzuren wordt zelfs gelinkt aan het hebben van psychische problemen, wijst dit onderzoek uit.

Je vindt deze vetzuren voornamelijk in vette vis zoals sardientjes, zalm en makreel. Niet geschikt voor veganisten dus, die kunnen omega-3 vetzuren via supplementen innemen. Verder vind je omega-3 vetzuren ook in artisjok, walnoten, chiazaadjes en canola olie.

Een ander onderzoek analyseerde 26 eerder gepubliceerde studies en ontdekte een link tussen het eten van vis en het risico op depressie. Guess what, de respondenten die meer vis aten, hadden een kleinere kans op een depressie.

2. Probiotica

Je darmen zitten vol goede bacteriën en die zijn ontzettend belangrijk voor een gezonde darmflora. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat er een link is tussen een gezonde darmflora en een gezonde psyche. Happy gut, happy brain!

Je kunt je bacteriesamenstelling een handje helpen door voeding te eten met melkzuurbacteriën die ontstaan door fermentatie. Waar je die in vindt? Denk aan: zuurkool, kimchi, kombucha, kefir, miso en tempeh. Ook kun je pre/probiotica bijslikken.

3. Volkoren producten

Volkoren producten (zoals volkoren pasta, brood of rijst) zijn een belangrijke bron van vitamine B, dat weer een belangrijke nutriënt is voor je brein. Vitamine B1 (ofwel thiamine) hebben we nodig om energie uit voedsel te halen, Vitamine B6 helpt het aminozuur prytofaan om te zetten in serotonine (het gelukshormoon!) en vitamine B12 is weer betrokken bij het produceren van de geluksstofjes serotonine en dopamine.

Sla dus de witte variant vol suiker over en kies liever voor volkoren pasta, volkoren brood, bruine rijst, quinoa en bulgur.

4. Groene bladgroenten

Zoals eerder gezegd spelen je darmen een cruciale rol in hoe je je voelt. Denk maar eens na: voel je je gespannen? Dat voel je direct in je buik. Ben je verliefd? Dan voel je vlinders in je buik.

Het zenuwstelsel in je darmen (want ja, die heb je!) wordt ook wel ons tweede brein genoemd. Het stuurt signalen naar je hersenen en andersom. Je goed voelen kun je dus bereiken door de darmen de juiste bacteriën te voeden, en dat doe je onder andere door genoeg vezels te eten.

Die zitten veel in groene (blad)groenten zoals:

Spinazie

Artisjok

Broccoli

Avocado

Linzen

Edamame boontjes

Knolraap

5. Vitamine D

Deze vitamine is misschien wel de bekendste vitamine als je in een good mood wilt komen. De vitamine zorgt namelijk niet alleen voor gezonde botten en spieren, het speelt ook een hele grote rol in je humeur.

De huid kan zonlicht zélf omzetten in vitamine D, maar je raadt het al – dan moet je wel voldoende zonlicht hebben. Daarom wordt vaak aangeraden om vitamine D als supplement bij te slikken in de winter, al helemaal als je gevoelig bent voor een winterdip.

Wil je een happy mood? Zorg dan dat je vitamine D-niveau áltijd op peil is. Je vindt vitamine D voornamelijk in dierlijke producten: eieren, sojamelk, vette vis en vlees. Eet je (flexi)vegan? Dan is vitamine D bijslikken in supplementvorm een goed idee!

6. Koffie, maar met mate

Voor de meeste dingen in het leven geld: ‘geniet, maar met mate’. Dat geldt ook voor het zwarte goud, koffie. Uit onderzoek blijkt dat cafeïne (dat je overigens ook uit groene thee kan halen) een trigger is voor het brein om bijvoorbeeld het geluksstofje dopamine aan te maken die zoals je inmiddels weet, een grote rol speelt in je humeur!

In dit onderzoek werden 12 studies over koffieconsumptie onder de loep gelegd en daaruit bleek dat wanneer je gematigd cafeïne binnenkrijgt, dat een beschermend effect heeft op het risico op een depressie. Voordat je nu meteen een hele pot koffie gaat zetten: het beste effect was te zien bij het drinken van maximaal 400 ml koffie, dat zijn 1 tot 3 kopjes per dag.

Wie gevoelig is voor koffie en bijvoorbeeld er slecht door kan slapen, kan kiezen voor drankjes met minder cafeïne. Groente thee, zwarte thee of chai thee zijn goede alternatieven!

7. Noten

Noten zijn een wondermiddel voor je brein, en dan vooral walnoten. Niet alleen omdat het boordevol vetzuren zit, maar ook door de onverzadigde vetten en mineralen die het bevat. Go nuts!