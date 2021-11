Blinde paniek op vliegveld Atlanta als vuurwapen reiziger plots afgaat

Op het Hartsfield-Jackson Atlanta International vliegveld is zaterdag blinde paniek ontstaan toen in de vertrekhal bij de douane plots een vuurwapen afging. Een reiziger had het wapen in zijn bagage zitten en raakte in paniek toen de douane-ambtenaar zei dat hij zijn tas niet aan mocht raken. De man greep in paniek het wapen uit zijn tas, waardoor het afging en vluchtte vervolgens.

Reizigers op het vliegveld van Atlanta beleefden angstige momenten. Ze stonden in de vertrekhal toen er plots een vuurwapen afging. Als gevolg daarvan ontstond enorme onrust. Op videobeelden is te zien hoe angstige reizigers de vertrekhal uit rennen of zich zelfs op de grond verborgen houden.

Reiziger ontvluchtte vliegveld Atlanta met vuurwapen

De boosdoener bleek een 42-jarige Amerikaan te zijn. Hij wilde met zijn vuurwapen in zijn bagage door de douane. Toen de douane-ambtenaar na het scannen van de bagage zei dat hij een verboden item aangetroffen had, raakte de man in paniek. De ambtenaar opende de tas terwijl hij tegen de man zei dat hij niet aan zijn eigen tas mocht komen. Na het openen van de tas greep de Amerikaan plots naar het vuurwapen, waarop het wapen afging. Dat heeft de Transportation Security Administration (TSA) laten weten.



An unintentional gun discharge in the Atlanta airport caused mass panic today among passengers who thought there was an active shooter. In 2014, Georgia lawmakers passed a NRA-supported “guns everywhere” law allowing loaded guns inside airports. #gapol pic.twitter.com/fmUnV4GA3f — Shannon Watts (@shannonrwatts) November 20, 2021

Nadat het vuurwapen afging en er paniek ontstond in de vertrekhal, vluchtte de man met zijn wapen in zijn handen. Er zijn inmiddels arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de man op beschuldiging van wapenbezit door een veroordeelde misdadiger, het afvuren van een vuurwapen, het dragen van een verborgen wapen op een commerciële luchthaven en roekeloos gedrag. Dat liet majoor Reginald Norman, commandant van de luchthavenpolitie, weten.

Al meer dan 450 vuurwapens aangetroffen dit jaar

Medewerkers van het vliegveld lieten vlak na het incident al via social media weten dat er geen actieve schutter was en dat het om een ongeluk ging. Als gevolg van het incident zijn er minstens drie gewonden gevallen. Tenminste twee mensen klaagden over kortademigheid en één iemand was gevallen. Geen van de verwondingen waren levensbedreigend. En door het schot van het vuurwapen raakte, wonder boven wonder, niemand gewond.

De TSA liet weten dat er dit jaar al meer dan 450 vuurwapens zijn aangetroffen bij de douane op het vliegveld van Atlanta. „Vuurwapens, met name geladen vuurwapens, brengen een onnodig risico met zich mee bij controleposten. Ze horen niet thuis in de passagierscabine van een vliegtuig en vormen een zeer kostbare fout voor de passagiers die proberen met hen aan boord te gaan.”