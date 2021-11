Nieuwe coronacijfers betekenen een reeks aan records; maatregelen onvermijdbaar?

Het recente dagrecord van aantal besmettingen met corona heeft niet lang gestaan en is inmiddels verbroken. Tussen gisterochtend en vanmorgen zijn er 23.789 meldingen gemaakt van positieve Covid-tests.

Coronarecords

Het vorige record stamt van vorige week donderdag, toen er 23.600 mensen positief testten op corona. Nu zijn dat er dus 189 meer. Het betekent tevens de negende dag op rij dat er meer dan 20.000 positieve tests werden bijgeschreven. Het brengt het weektotaal van het aantal besmettingen op 156.921 gevallen en ook dat is een record.

In de afgelopen 24 uur werden er 50 meldingen gedaan van het overlijden van een coronapatiënt. Dat brengt het weektotaal op 271 sterfgevallen en daarbij een gemiddelde van bijna 39 per dag. Sinds 8 maart dit jaar werd dat gemiddelde niet meer gehaald.

In de provincie Utrecht testten 2251 mensen positief en ook dat is een record. Nog nooit had een veiligheidsregio in één dag zo veel nieuwe gevallen. Vorige week woensdag meldde Rotterdam-Rijnmond 2156 positieve tests.

Een positief punt is wel dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor het eerst in bijna twee weken is afgenomen. Het is wel een kleine slinking van de bezetting; de 2535 opgenomen patiënten zijn er vijf minder dan gisteren. Op de Intensive Care liggen 17 mensen minder met het coronavirus.

Besmettingen blijven oplopen; vrijdag nieuwe maatregelen?

Een flinke reeks negatieve records dus en dat betekent ook dat extra coronamaatregelen er dan toch echt lijken aan te komen. Het kabinet gaat een week eerder dan gepland, aanstaande vrijdag, kijken naar het aanscherpen van maatregelen en zal daarna mogelijk met een persconferentie komen.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge wil een kentering forceren in de besmettingen en wilde daarom een eerder beraad met het Outbreak Management Team (OMT). Meerdere OMT-leden riepen het kabinet al op om „keiharde maatregelen” te treffen, omdat anders code zwart binnen een ruime week bereikt zou worden.

‘Maatregelen zullen pijn doen’

De Jonge is zich ervan bewust dat nieuwe maatregelen niet lekker zullen vallen, ook al zijn ze nodig. „De rek is eruit. Alle maatregelen die je treft, zullen pijn doen. Maar we willen allemaal dat de zorg toegankelijk blijft en die toegankelijkheid staat onder druk.” Gisteren verplichtte het kabinet al het houden van anderhalve meter afstand, waar dat eerder een advies was.

Schoolsluiting is mogelijk één van de harde, nieuwe maatregelen, als die er komen. Het RIVM bevestigde eerder dat het grootste gedeelte van de besmettingen komt uit de hoek van kinderen op de basisschool en de kinderopvang. Zij geven het vervolgens weer door aan hun ouders. De stijging van het aantal besmettingen onder kinderen steeg deze week met 58 procent.