Koning Willem-Alexander vliegt Feyenoord-supporters naar Praag: ‘Met capuchon op in het uitvak’

This is your captain king speaking! Feyenoord-fans die vandaag van Amsterdam naar Praag vlogen voor een uitwedstrijd van hun favoriete club kenden een wel heel bijzondere piloot. Niemand minder dan koning Willem-Alexander zat in de cockpit.

De supporters hadden geen idee dat ze op Schiphol op een wel heel koninklijke KLM-vlucht waren gestapt. Naast de gezagvoerder zat namelijk koning Willem-Alexander, van wie bekend is dat hij een vliegbrevet heeft. Waarom Zijne Majesteit op de vlucht zat is onduidelijk.

Koning Willem-Alexander maakt Feyenoord-grapjes onderweg

„Ik denk oprecht dat hij nu voor Feyenoord is”, denkt een supporter te weten bij RTV Rijnmond. Dat zou opmerkelijk zijn, aangezien het een publiek geheim is dat het hart van onze koning sneller gaat kloppen van Ajax en niet van aartsrivaal Feyenoord.

Dat heeft Willem-Alexander onderweg ook duidelijk laten weten. Volgens de RTV-reporter kon hij het niet laten onderweg over de intercom wat rivaliserende grapjes te maken. „Ja dat is mooi toch, ik vind het wel grappig”, zei een supporter.

Gevlogen door Willem-Alexander, check

Ook andere supporters kunnen hun geluk niet op na deze bijzondere vlucht. „Nog geen twintig bier op, maar het schijnt dus dat Willem-Alexander ons naar Praag vliegt”, tweet Mike, om dat even later te bevestigen met een filmpje. „Aangekomen in Praag en gevlogen door de koning. Die kan ook van mijn bucketlist af!”, schrijft RTV-verslaggever Sinclair Bischop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aangekomen in Praag en gevlogen door de Koning, Willem-Alexander. Die kan ook van mijn bucketlist af. https://t.co/9ua9IS9ppN — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) November 24, 2021

Feyenoord in Conference League

Feyenoord speelt morgenavond in de Conference League tegen het Tsjechische Slavia Praag. De eerste ontmoeting tussen de twee clubs werd met 2-1 gewonnen door de Rotterdamse club. Bij een nieuwe overwinning is de ploeg van Arne Slot zeker van overwinteren in het Europese toernooi.

Ondanks zijn Ajax-hart zal de koning vast juichen voor de Nederlandse club. Men ziet het op Twitter in ieder geval al helemaal voor zich: „Ik zie koning Willem-Alexander al met sportschoenen en capuchon in het uitvak staan. Mooi man!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zie king Willem Alexander al met sportschoenen en capuchon in het uitvak staan 🤣 mooi man! https://t.co/aWqDdhww4Q — Ale SCC (@Ale_SCC) November 24, 2021

En zo niet, dan komt er vast wat koninklijke steun van koningin Máxima, die wel voor Feyenoord schijnt te zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.