Kabinet: ‘Vanaf morgen 1,5 meter afstand houden weer verplicht’

Het aantal coronabesmettingen blijft onverminderd hoog. In het afgelopen etmaal zijn 23.039 mensen positief getest. Dat is ongeveer evenveel als gisteren, maar het betekent dat het aantal besmettingen voor de achtste dag op rij boven de 20.000 uitkomt. Dat heeft gevolgen: vanaf 24 november, morgen dus, is het weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Eerder was dit een dringend advies.

De verplichting betekent dat politie en boa’s er weer op kunnen handhaven. De verplichting geldt niet op plekken waar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd of als je tot één huishouden behoort. Op plekken waar het niet goed mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, kan een mondkapjesplicht gelden.

Het kabinet blijft daarnaast hameren op het belang van de basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals thuisblijven en testen bij klachten, voldoende ventilatie en regelmatig de handen wassen. Alleen dan kan mogelijk voorkomen worden dat al volgende week nog harder wordt ingegrepen, waarschuwde demissionair premier Mark Rutte eerder. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge „lockdown-achtige maatregelen” als optie.

Recordaantal besmettingen, vooral onder kinderen

De afgelopen week zijn er zo’n 154.000 mensen positief getest op corona. Het grootste gedeelte van deze besmettingen is afkomstig van schoolgaande kinderen. Dat heeft het RIVM bevestigd. De meeste positieve tests waren afgelopen week onder 5- tot en met 14-jarigen en 35- tot 44-jarigen, hun ouders dus. De besmettingen onder deze groep stegen met respectievelijk 58 en 43 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het lukt de GGD niet meer altijd om bron- en contactonderzoek te doen, maar in twintig procent van de gevallen was een basisschool of kinderdagverblijf de haard. Desondanks blijft de thuissituatie de grootste ‘boosdoener’: ruim de helft van de mensen raakt thuis besmet.

Veel opnames en doden

De 154.000 nieuwe besmettingen van afgelopen is een nieuw record en dat is ook te zien in de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers. In de afgelopen week moesten 1833 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 289 op de intensive care. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Deze week overleden er 265 mensen aan de gevolgen van corona. De meeste doden vallen onder de tachtigplussers.