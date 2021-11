Kabinet besluit vrijdag over extra maatregelen, daarna mogelijk persconferentie

Niet volgende week vrijdag, maar aanstaande vrijdag wordt de volgende persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair Hugo de Jonge verwacht. Het kabinet besluit diezelfde dag of er nieuwe (of strengere) coronamaatregelen gaan gelden.

Het Oubtreak Management Team (OMT) zou eerst vrijdag samenkomen om een advies te geven, dat is verzet naar vanavond. Morgen vormen zij een advies, dat het kabinet dan vrijdag bespreekt.

Persconferentie verzet naar deze week

Eerder deze week klonken al geluiden dat het kabinet de persconferentie mogelijk zou verzetten. Maar de verwachting was dat we dan maandag of dinsdag zouden horen of het kabinet extra maatregelen neemt. Nu is het persmoment dus nog een aantal dagen eerder.

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames loopt hard op en het kabinet ziet nog niet de gewenste omslag daarin. „Daarom hebben we gevraagd het OMT-advies naar voren te halen, zodat we op korte termijn tot besluitvorming kunnen overgaan”, aldus De Jonge. Hij wil van de experts weten wat nodig is om de „kentering te forceren”.

Wat we tijdens die persconferentie horen, is nog niet bekend. Wel roepen meerdere OMT-leden op tot „keiharde maatregelen” en een lockdown inclusief schoolsluiting. Zo zei Diederik Gommers dat ziekenhuizen over tien dagen code zwart bereiken. Volgens hem is het nu het moment voor het kabinet om hard in te grijpen. „Het is écht 1 minuut voor 12. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein”, zegt Gommers.

De Jonge wil niet „vooruitlopen” op welke maatregelen het kabinet mogelijk gaat nemen, maar dat de maatregelen worden aangescherpt lijkt zo goed als zeker. „Als het in dit tempo doorgaat, gaat het niet goed”, zegt De Jonge. De coronacijfers van de afgelopen dagen zitten „aan de bovenkant” van de prognoses en daarom verwacht de minister niet dat de gewenste kentering deze week gaat komen. Hij noemt de situatie „somber en zorgelijk”.

Extra maatregelen

Niet alleen OMT-leden roepen op tot het nemen van maatregelen, ook de ECDC doet dat. Dat is de Europese gezondheidsdienst. De ECDC roept de aangesloten landen, waaronder Nederland, op om snel maatregelen in te voeren. Ook moeten ze zo snel mogelijk zorgen dat alle mensen van 40 jaar en ouder een boosterprik kunnen krijgen.

Volgens hen is de kerst namelijk een periode waarin brandhaarden kunnen ontstaan. Mensen gaan dan veel op bezoek, reizen door het land of naar andere landen en gaan bijvoorbeeld winkelen. Dat betekent dat er veel moment zijn waarop zij besmet kunnen raken. Coronabeperkingen zijn volgens het ECDC een „directe manier om de verspreiding onder controle te krijgen”. Boosterprikken „verlengen de controle over de verspreiding na de directe impact van de maatregelen”.