Twins of Gold (Videoland): van appelflapfabriek tot miljoenenbedrijf

Dan sta je als 16-jarige tweeling – bepaald nog geen Twins of Gold – achter de lopende band met appelflappen in een fabriek in Spakenburg. En denk je: ‘Ik moet verdomd hard werken om één spijkerbroek bij elkaar te sparen’ en ‘wat ruikt die sweater weer naar die vieze baklucht’. Jaren later leid je een miljoenenbedrijf in ‘gepersonaliseerde sieraden’. Goed item om deze tweeling te volgen, vond Videoland.

Twins of Gold is een nieuwe aflevering in Metro‘s Blik op de Buis. In deze rubriek bekijkt en bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s op televisie en bij de streamingsdiensten, zoals Videoland.

Twins of Gold Esther en Anne

We hebben het bij de appelflappen-dames over Esther en Anne, inmiddels twee dertigers uit Nijkerk (inmiddels Amsterdam). Behalve een eeneiige tweeling en dus zussen, zijn zij ook elkaars beste vriendinnen en zakenpartners. Zij staan bekend als ‘de Vedderzussen’, die hun sieradenmerk Vedder & Vedder in vijf jaar tijd tot een miljoenenbedrijf hebben opgebouwd. Het personeelsbestand? Een ‘vrouw’ of zeventig.

Een leuk stel, vond ook Videoland. Zulke gedreven ‘tantes’ kunnen we met de camera’s prima volgen. Dit onder het motto – hopen de Twins of Gold zelf – ‘anderen inspireren en weten dat je je dromen altijd kunt najagen’. SBS6 volgde vorig jaar ook al mensen die op jonge leeftijd al zeer succesvol zijn (toen meerdere personen tegelijk). Vooruitlopend op The Sky is the Limit interviewde Metro toen Dionne Schulf.

Letten op prijzen in de supermarkt

Altijd leuk, om bij dergelijke types een kijkje in het privéleven – als zij dat al hebben – te mogen nemen. Metro zag de eerste van de drie afleveringen. In dit geval spelen de ouders van de Twins of Gold, Ed en Anja, ook een rol. We zien twee inmiddels zelfverzekerde vrouwen, die ooit dachten: ‘Wij zijn zo middelmatig. Wat gaat er van ons terechtkomen?’ Het ware echte tweelingtijden. Esther: „Soms dacht ik dat Anne dood ging en dan moest ik huilen.” Anne: „Ik dacht dan wel: ik heb dan de dubbele tweelingkast.”

Tweelingtijden beleven ze nog altijd volop. Esther en Anne doen werkelijk álles samen. Dat begon met ieder dubbeltje omdraaien en slim opzij leggen. Zo vonden zij twee kamers in de hoofdstad huren geen goed plan meer en betrokken zij samen één woonruimte. Tot op de dag van vandaag kijken zij kritisch naar de prijzen in de supermarkt. Ze weten niet anders ‘sinds ze vroeger in kleren met gaten liepen’.

Sterren dragen sierraden Twins of Gold

Van kleren met gaten en appelflappen inpakken naar een miljoenenbedrijf dus. De influencermarkt hebben Esther en Anne daarvoor volop en met veel succes ingezet. Chantal Janzen liep rond met hun sieraden, net als Sylvie Meis. In aflevering 1 van Twins of Gold zien we echter de weg naar hun eerste ontmoeting met een internationale ster. In Parijs wordt bij de Eiffeltoren een fotoshoot gedaan met zangeres Rita Ora. Die de sieraden van Vedder & Vedder uiteraard draagt. Veel minder glamorous is hun bezoekje aan de appelflappenfabriek. Beetje jammer alleen dat ze er alleen maar voor gaan staan en niet even binnen een kijkje nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de Franse hoofdstad zien we de Nijkerkers van weleer in een – naar eigen zeggen – zevensterrenhotel. Een van hen: „Maar we zijn opgevoed met doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’.” Nu ze in het hotel een eigen butler hebben, zien ze die thuis eigenlijk ook wel zitten. De persoonlijke butler in Parijs moet behoorlijk aan hun geflirt geloven.

Succesnummers nog op zoek naar een man

Over geflirt gesproken, speciaal voor de mannelijke kijkers: de Twins of Gold zijn nog op zoek naar een man. In aflevering 1 tenminste, want voor één van de twee ligt een date in het verschiet. Ter info voor toekomstig partners: Esther en Anne hebben waarschijnlijk geen tijd voor je, maar willen wel kinderen. Hun verslaving: „Omzet checken.”

Twins of Gold is op z’n minst leuk om te kijken. Toch bijzonder om te zien dat je zo snel zó succesvol kunt worden. In shock zoals gisteravond bij Massa is Kassa bijvoorbeeld gebeurde, zullen de kijkers echter niet raken. Daarvoor is de welsprekende tweeling misschien nog net iets te gewoon (het blijven Nijkerkers hè). Dat hun gezichtsuitdrukking inmiddels wat minder welsprekend is, daar zal ongetwijfeld wel wat commentaar op komen. Maar dat moeten ze lekker zelf weten. Zoals zij de afgelopen succesjaren al met zoveel dingen hebben gedaan.

Aantal blikken uit 5: 3.

Op Videoland zijn alle drie de afleveringen nu te bingen.