Politie tast in duister: 15.000 euro voor gouden tip mishandeling Mallorca

Het is bijna vier maanden geleden, maar nog altijd hebben de politie en het Openbaar Ministerie de nacht van de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca nog niet helemaal in kaart. Zo is het team van rechercheurs op zoek naar een nog onbekende getuige van het uitgaansgeweld op het Spaanse eiland. Deze getuige is gefilmd door andere getuigen. Een gouden tip levert 15.000 euro op, ook als deze op een andere manier doorslaggevend is in het onderzoek naar de zaak, meldt NU.nl.

Een politiewoordvoerder zei eerder al dat rechercheurs van getuigen hoorden dat er meer opnames van het fatale incident rondgaan. „Er zijn blijkbaar beelden die de politie nog niet heeft gezien, maar wel cruciaal kunnen zijn. Net als bijvoorbeeld vakantiegangers waarmee de politie nog niet heeft gesproken, maar die misschien wel over belangrijke informatie beschikken.”

Opnieuw aandacht in Opsporing Verzocht voor mishandeling Mallorca

In de ochtend van 14 juli werd de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen door een groep jongens mishandeld in het Spaanse uitgaansgebied El Arenal. Hij overleed een aantal dagen erna aan zijn verwondingen. In september kwam de zaak in de uitzending van Opsporing Verzocht en dat leverde verschillende bruikbare tips op.

Ook zou er destijds iemand zich hebben gemeld met nieuw beeldmateriaal. Het leidde tot de aanhouding van nieuwe verdachten, twee Hilversummers van 18 en 19 jaar oud. Zij zijn verdacht vanwege het plegen van openlijk geweld.

„Door deze reacties en het onderzoekswerk van de recherche hebben we vanavond nieuwe oproepen”, zegt de politie. „In Opsporing Verzocht wordt vanavond een foto getoond van een onbekende man. Mogelijk filmde hij de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen.”

Vader Carlo Heuvelman: ‘Pak je verantwoordelijkheid’

De vader van de overleden Carlo Heuvelman deed namens de familie zijn verhaal in de eerdere uitzending van Opsporing Verzocht. „We hebben het hier niet over een ongeluk of over een slepende ziekte. We hebben het over zinloos geweld. Een zinloze daad, waarbij een toekomst van een jonge vent vernietigd is”, zei hij.

De vader sprak destijds de hoop uit dat de getuigen die zich nog niet hebben gemeld zich nu wel „over hun schroom heenzetten”. „Pak je verantwoordelijkheid. Het is niet snitchen. Stap over die angst heen.”

Acht verdachten mishandeling Mallorca

In totaal verdenkt het OM acht mannen uit Hilversum van betrokkenheid bij de gewelddadigheden op Mallorca medio juli. „De verschillende verdenkingen betreffen medeplegen doodslag, medeplegen poging doodslag en openlijk geweld”, meldde het OM eerder. Vijf van hen zitten nog altijd vast en staan op woensdag 17 november voor de rechter in Lelystad tijdens een eerste openbare zitting.

De verdachten komen allemaal uit dezelfde vriendengroep. De eerste verdachte is de 19-jarige Sanil B. Hij werd 4 augustus opgepakt en is volgens het OM ook betrokken bij een andere mishandeling eerder die nacht in Mallorca. De tweede verdachte, de 18-jarige Hein B., is twee dagen later opgepakt. Beiden worden, naast de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman, ook verdacht van het mishandelen van een ander slachtoffer.

De derde verdachte, Mees T., is op 13 augustus opgepakt. Op 24 augustus zijn er twee nieuwe verdachten aangehouden. Lucas O. is de zesde van de vriendengroep die is opgepakt, namelijk op 31 augustus. In september werden na de uitzending van Opsporing Verzocht nog eens twee verdachten aangehouden.