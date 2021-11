ECDC: ‘Extra maatregelen en boosterprik nodig om coronahaard tijdens kerst te voorkomen’

Als mensen rond de kerstdagen en de jaarwisseling bij elkaar op bezoek gaan, winkelen en reizen, kan dat leiden tot een nieuwe golf coronabesmettingen. Daarvoor waarschuwt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die roept de aangesloten landen, waaronder Nederland, op om snel maatregelen in te voeren. Ook moeten ze zo snel mogelijk zorgen dat alle mensen van 40 jaar en ouder een boosterprik kunnen krijgen.

Dat de kerstperiode een brandhaard zou kunnen worden, komt niet alleen door de Delta-variant en het nu al hoge aantal besmettingen. Het ECDC ziet ook dat mensen geen zin meer hebben in nieuwe maatregelen, de organisatie verwacht ‘maatregelmoeheid’. Daardoor zouden mensen meer risico’s kunnen nemen, „vooral in privébijeenkomsten rond de feestdagen. Dit wordt de tweede feestdagenperiode tijdens deze pandemie, en mensen willen misschien de afgelopen winter compenseren”.

Coronabeperkingen zijn volgens het ECDC een „directe manier om de verspreiding onder controle te krijgen”. Boosterprikken „verlengen de controle over de verspreiding na de directe impact van de maatregelen”.

Reizigers in openbaar vervoer verminderen en meer maatregelen

Als voorbeelden van maatregelen noemt het ECDC het dragen van mondkapjes, werken vanuit huis en beperking van het aantal reizigers in het openbaar vervoer. Daarnaast kunnen landen een maximum stellen aan het aantal mensen dat mag meedoen aan „sociale en publieke evenementen bij eindejaarsvieringen”. Ook na de jaarwisseling moeten die regels nog lang blijven gelden, verwacht het ECDC.

Alle maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen minder contact hebben met anderen, dus dat er minder momenten zijn waarop ze besmet kunnen raken. Dat is volgens het ECDC „cruciaal om het risico van een ongekend hoge Covid-19-last in de komende maanden te verkleinen”.

Persconferentie volgende week vrijdag

Op dit moment staat de volgende persconferentie gepland voor volgende week: namelijk op vrijdag 3 december. Vanwege de oplopende besmettingen gaat het kabinet de persconferentie mogelijk vervroegen, naar begin volgende week. Maandag of dinsdag zouden Mark Rutte en Hugo de Jonge ons dan de nieuwe maatregelen presenteren.

Intensivist Diederik Gommers, een van de ‘vast uitgenodigde experts’ bij het OMT, had opgeroepen om woensdag al te vergaderen, zonder succes: de vergadering blijft staan op vrijdag. Hij wil snel adviseren over strenge maatregelen, omdat volgens hem over tien dagen ‘code zwart’ dreigt te ontstaan. In die situatie moeten ziekenhuizen bij de ingang kiezen wie ze nog helpen en wie niet, omdat er niet genoeg bedden beschikbaar zijn.

Kinderarts Károly Illy, een van de andere experts in het OMT, heeft geen bezwaar tegen eerder vergaderen, maar laat die beslissing aan voorzitter Jaap van Dissel. „Dit is zo belangrijk dat ik ieder moment mijn agenda kan leegmaken voor het OMT als het nodig is.”