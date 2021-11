GGD’en te druk, kabinet wil zelftesten breed inzetten

Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan even een zelftest. Omdat de GGD’en het erg druk hebben, bijna te druk, moeten zelftesten ervoor zorgen dat er sneller meer besmettingen worden opgespoord. GGD’en in het land lopen namelijk tegen de limieten van hun testcapaciteit aan. Wanneer er geen plek is, bestaat de kans dat mensen blijven rondlopen met klachten.

Uiterlijk 3 december moet de inzet van de zelftesten een feit zijn, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

‘Maak zelftesten gratis’

Meer gebruikmaken van zelftesten is een advies van het Outbreak Management Team (OMT). Het team van experts stelt dat „frequent en laagdrempelig zelftesten een belangrijke aanvulling kan zijn op het huidige pakket, ook voor mensen met klachten, en zou kunnen helpen de drempel voor testen te verlagen en bereidheid te verhogen”.

Als het aan het OMT ligt, worden de zelftesten daarnaast gratis. Zo is de drempel om te testen zo laag mogelijk. „Volgens een zeer recente vignettestudie van de gedragsunit van het RIVM leidt het thuis beschikbaar hebben van zelftesten op het moment van klachten, tot een verwachtte verdubbeling van zelftesten bij klachten (20,5 procent naar 42,2 procent op dag 1 van klachten)”, schrijft het OMT.

Nog wel een dingetje: het OMT heeft geen zicht op de kwaliteit van de zelftesten die in Nederland beschikbaar zijn. Het zou dus kunnen dat de ene test meer of minder betrouwbaar is dan de ander. Wanneer de overheid gratis zelftesten aanbiedt, kan zij kiezen voor kwalitatief goede tests.

Voorwaarden van het OMT

Het OMT hangt nog wel een paar voorwaarden aan de brede(re) inzet van zelftesten. Het moet alleen gelden voor niet-kwetsbare mensen én een positieve zelftest moet altijd worden opgevolgd door een professioneel afgenomen test.

Op dit moment hanteert het kabinet een heel ander advies rond zelftesten. Je zou ze namelijk juist niet moeten gebruiken bij coronaklachten. Iemand met klachten wordt geadviseerd om een afspraak te maken bij de GGD. Volgens het kabinet is de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig dan die van veel andere coronatesten. „Gebruik de zelftest vooral niet als u coronaklachten heeft”, staat nu nog op de website van de Rijksoverheid.

Maar uit recent onderzoek van één specifiek soort zelftest blijkt een hoge effectiviteit, aldus het OMT. Een positieve zelftest wordt in 87 procent van de gevallen bevestigd met een professionele test.