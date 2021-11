Nieuwe regel: wie in Amsterdam een huis koopt onder de 512.000 euro, moet er zelf in wonen

Mensen die in Amsterdam een huis kopen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, moeten worden verplicht zelf in dat huis te gaan wonen. Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt die maatregel zo snel mogelijk ingevoerd. Hij moet voorkomen dat beleggers woningen kopen en vervolgens duur verhuren.

Door de grens te leggen bij 512.000 euro is 60 procent van de koophuizen in de hoofdstad beschermd tegen opkoop. Dat stelt woonwethouder Jakob Wedemeijer. Hij noemt het „onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren. Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen.” De zelfwoonplicht zou gelden tot vier jaar na aankoop. Daarna mag de koper de woning verhuren.

Opkoopbescherming in Amsterdam

Op de regeling zijn een paar uitzonderingen. Zo mag de koper het huis wel verhuren aan directe familieleden (ouders, kinderen, broers, zussen) of tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland. Ook woningen die onlosmakelijk horen bij een bedrijfsruimte, kantoor of winkel, mogen worden verhuurd.

Vanaf deze woensdag kunnen mensen inspreken over het voorstel voor de opkoopbescherming. Over drie maanden spreekt de gemeenteraad erover.



In de hoofdstad is op dit moment 30 procent van de woningen in handen van particuliere beleggers. De woningprijzen zijn er de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld ruim een half miljoen euro.

Huizenprijzen historisch hoog

Een woning is nu gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013, toen de huizenprijzen hun dieptepunt bereikten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In augustus publiceerde het CBS namelijk onderzoekscijfers over de stijgende prijzen binnen de woningmarkt. Het gaat volgens hen om de grootste prijsstijging sinds september 2000.

Als je het aan Rabobank vraagt, zullen de huizenprijzen de komende tijd records blijven breken, niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land. De bank verwacht dat de huizenprijzen in 2021 en 2022 nog met 28 procent gaan stijgen. Dat is omgerekend zo’n 90.000 euro.

Om het voor mensen makkelijker te maken om een hypotheek af te sluiten, is de rente altijd erg laag geweest voor woningkopers. Maar nu is de verwachting dat de steunmaatregelen ophouden. De inflatie neemt toe, waardoor de druk voor de Europese Centrale bank wel erg toeneemt om de rente te verhogen. Daarom maken veel mensen nog snel gebruik van de historische lage hypotheekrente, als ze een huis kopen.