Kleding lenen in plaats van kopen: is dat de toekomst?

Morgen begint De Week van de Kledingbibliotheek. Dat concept is ongeveer hetzelfde als een normale bibliotheek, maar dan met kleding in plaats van met boeken. Op dit momenten zijn er zo’n twintig kledingbibliotheken door heel Nederland. Hiervan doen er acht bibliotheken mee aan de Week van de Kledingbibliotheek. Is dat de toekomst van de fashionindustrie?

Metro sprak met Nanette Hogervorst, coördinator van de Week van de Kledingbibliotheek en tevens oprichter van de Sustainable Fashion Gift Card, over het lenen van kleding.

De Week van de Kledingbibliotheek

Kleding lenen dus, in plaats van het kopen. In Amerika is dat concept al een stuk groter, maar volgens Hogervorst is de populariteit van kledingbibliotheken de afgelopen drie jaar „enorm gestegen” in Nederland. Een Amerikaans voorbeeld is het merk ‘Rent The Runway’. Bij dat bedrijf kun je online kleding lenen tegen een vast bedrag per maand. Het merk is zo populair dat het in oktober zelfs de beurs is opgegaan.

In Nederland worden kledingbibliotheken veelal door vrouwen gerund, die allemaal staan voor stijl en duurzaamheid. Ze zijn stoer, volgens Hogervorst, omdat ze het aandurven dit nieuwe businessmodel met ambitie de markt in te zetten. Maar onder het grote publiek is dit concept nog niet erg bekend.

Toch zijn kledingbibliotheken niet nieuw in Nederland, sommige zijn al een paar jaar open. Hogervorst: „Veel mensen zijn er nog onbekend mee en zij hebben veel vragen, over hoe het werkt, bijvoorbeeld. Met de Week van de Kledingbibliotheek hopen we meer mensen bekend te kunnen maken met het concept. We horen namelijk vaak van meiden die bezig zijn met duurzame mode dat ze nog nooit van ons concept hebben gehoord. Er valt dus nog zo veel te winnen.”

Kleding lenen: hoe werkt dat?

Hoe gaat zo’n kledingbibliotheek dan in z’n werk? Volgens Hogervorst is dat bij elke bieb anders. „Soms werken ze met abonnementen of met een strippenkaart en bij andere bibliotheken betaal je per kledingstuk.” Hogervorst geeft aan dat het heel belangrijk is dat de stijl van de bieb bij je past. „Elke bieb heeft namelijk een hele andere stijl. Bovendien zit de ene bibliotheek in een wat hoger segment dat de ander”, aldus Hogervorst.

Zo betaal je bij de ene kledingbibliotheek 50 cent per dag voor een bloesje en bij een andere 49,99 euro per maand voor vier kledingstukken. „Wanneer een kledingstuk goed bevalt, kun je het vaak kopen met korting. Zo weet je zeker dat je geen miskoop doet.”

‘Het leenmodel valt en staat bij kwaliteit’

Bij de kledingbibliotheek „deel je echt kleding met elkaar”. Bovendien geeft Hogervorst aan dat er een aantal leenbeurten nodig zijn om te verdienen als bibliotheek. Hiervoor is het van belang dat de kleding lang mee kan gaan. De kwaliteit van de kleding is dus erg belangrijk in dit leenmodel. Hogervorst: „Zo kun je als klant kleding dragen die normaal misschien te duur is, zoals bijvoorbeeld designerkleding.”

„Je hele garderobe lenen hoeft niet en is ook helemaal niet noodzakelijk. Zelf koop ik alleen nog basics en wat duurdere items. Met de producten die ik leen breng ik variatie aan.” Volgens Hogervorst kunnen de kledingbibliotheken zeker een verschil maken als het gaat om het milieu: „Idealiter gaat er in de toekomst minder kleding worden geproduceerd doordat er minder nodig is.”

De hele week zijn er activiteiten gepland in Amsterdam, Zutphen, Den Haag, Utrecht & IJsselstein. Hier vind je een overzicht van het hele programma.