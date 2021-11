Slotverklaring klimaattop Glasgow teleurstellend: ‘We zijn er nog niet’

Zaterdagavond kwam een einde aan COP26, de belangrijke klimaattop in Glasgow waar afspraken zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De slotverklaring is echter voor veel mensen teleurstellend.

Want hoewel er veel „vooruitgang is geboekt” en er „belangrijke afspraken zijn gemaakt”, had Nederland „op een ambitieuzere en concretere slotverklaring” ingezet. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz in een verklaring op Twitter.

Slotverklaring Glasgow teleurstellend

Yeşilgöz vindt dat er in Glasgow veel vooruitgang is geboekt, maar „er is ook nog heel veel werk te doen om de aarde op een goede manier door te geven aan volgende generaties.” De staatssecretaris had graag gezien dat er onder meer een sterker beleid gevoerd zou worden tegen de uitfasering van kolen. Dit stond eerst wel in de slotverklaring van de klimaattop, maar onder druk van India en China werd het woord „uitfaseren” op het laatste moment veranderd in „afbouwen”.

„We zijn er nog niet”, erkent ook premier Mark Rutte. „Het klimaatakkoord COP26 is een stap op weg naar een klimaatneutrale wereld. Er moet nog ongelooflijk veel werk verzet worden. Het is nu tijd voor actie en uitvoering”, Twitterde hij vandaag. Een aantal positieve uitkomsten zijn volgens Yeşilgöz „de afspraken die zijn gemaakt over de wereldwijde handel in CO2-rechten. Landen die dat nog niet hebben gedaan moeten volgend jaar alsnog met ambitieuze plannen komen voor 2030”, schrijft ze in de verklaring.

Woorden omzetten in daden

Ook denkt ze dat de plannen voor schonere vrachtwagens grote impact kunnen gaan hebben, „als ze worden uitgevoerd.” Want dat is nu het belangrijkste, vindt Yeşilgöz. „De komende tijd moeten we onze ambities verder verhogen en woorden omzetten in daden.” Later volgt er nog een uitgebreidere reactie op de slotverklaring in een brief aan de Tweede Kamer.

Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging Aniek Moonen laat ook weten dat er „vooral veel tegenvallers” in de slotverklaring van COP26 staan. Deze top laat volgens haar vooral zien „dat landen niet genoeg willen doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.” Positieve conclusies zijn volgens haar ook de oproep aan landen om de klimaatambities voor volgend jaar te verhogen, en de ophoging van klimaatfinanciering voor armere landen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zijn er nog niet. Het klimaatakkoord #COP26 is een stap op weg naar een klimaatneutrale wereld. Er moet nog ongelooflijk veel werk verzet worden. Het is nu tijd voor actie en uitvoering. — Mark Rutte (@MinPres) November 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.