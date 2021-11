Dreigement FVD-Kamerlid shockeert partijen: ‘Echt huiveringwekkend’

De leiders van VVD, D66 en ChristenUnie reageren geshockeerd op het dreigement dat FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen gisteren uitte in de richting van D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

„Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen”, zei Van Houwelingen tegen Sjoerdsma. Eigenlijk wil VVD-voorman Mark Rutte er niet te veel woorden aan vuil maken, maar wel zei hij dat het „alle perken te buiten gaat”. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers noemt de uitlatingen „echt huiveringwekkend”. De politicus „kan het niet begrijpen dat iemand het in zijn hoofd haalt om dit te zeggen. Wat ik ook niet begrijp, is dat mensen toch nog achter zo’n partij aanlopen”.

De CU-leider vindt dat partijen „assertiever” moeten zijn. „Zeggen dat dit echt niet kan.” Hij wijst ook op de vele retweets van FVD-leider Thierry Baudet die vaak afkomstig zijn van accounts die ook antisemitische berichten plaatsen. „Het is voorbij elke beschaving.”

Partijen moeten opstaan tegen dit soort gedrag van FVD, aldus Kaag

D66-leider Sigrid Kaag noemt de bedreiging „een ultiem dieptepunt”, maar ziet het voorval wel als onderdeel van een breder patroon. „Het gaat al een hele tijd te ver.” Ook zij vindt dat partijen „moeten opstaan” tegen dit soort gedrag. „Dit is meer dan ophef. Dit is fundamenteel. Ik zie het als aantasting, ondermijning van de rechtsorde.”



Ook zegt de partijleider van D66 dat „partijen een streep moeten trekken. Opstaan, naar de interruptiemicrofoon, het veroordelen, of niet meer meedoen aan debatten”.

Reactie Op1

Gisteren besloot talkshow Op1 geen leden van Forum voor Democratie uit te nodigen om te praten over de kwestie. Presentator Charles Groenhuijsen zei in de uitzending dat politici die anderen bedreigen of oproepen tot bedreiging – wat FVD’ers de afgelopen week in de Kamer deden – die avond niet welkom waren aan tafel.

Vandaag stelt coördinator Bert Huisjes dat dit „geen strikt beleid” gaat worden. „We hebben Thierry Baudet de afgelopen jaren ook aan tafel gehad”, legt Huisjes uit. „Maar we maken wel elke avond een heel bewuste keuze. In dit geval leek het ons niet in het belang van het gesprek om de agressors aan tafel te vragen.”



Heftige dreigementen door Forum voor Democratie-Kamerleden. Ook aan het adres van Volt-Tweede Kamerlid @ngundogan77. “Sinds Forum haar entree gemaakt heeft in de Kamer gaat het van kwaad, tot kwader tot het putje van wat eigenlijk acceptabel is” #Op1 pic.twitter.com/EDqZxYXAii — Op1 (@op1npo) November 17, 2021

Het programma ziet het als taak om volksvertegenwoordigers een podium te bieden „en waar nodig het vuur aan de schenen te leggen”. Wel wil Huisjes graag benadrukken dat ze een gespreksprogramma zijn. „Wij bieden gasten de ruimte voor een debat. Dat is niet mogelijk bij gasten die alleen maar willen zenden.”

Klaagzang Baudet

Baudet klaagde gisteren op Twitter dat hij en zijn collega’s niet waren gevraagd voor het gesprek in Op1. „Wij nemen mensen die in het nieuws zijn altijd serieus”, legt Huisjes uit. „Maar wij kennen zijn verhaal en zijn vergelijkingen tussen het coronabeleid en de Holocaust inmiddels wel. Als je Baudet uitnodigt, weet je wat er gebeurt: hij trekt het gesprek en daarmee het programma uit het lood.”