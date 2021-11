Experts uiten kritiek op wetsvoorstellen over 2G: ‘De minister krijgt heel veel ruimte’

Experts zijn niet tevreden met de wetsvoorstellen die tot nu toe gemaakt zijn over het 2G-beleid. Volgens hen staat daarin niet duidelijk genoeg wanneer de minister van Volksgezondheid (nu Hugo de Jonge, demissionair) mag besluiten dat evenementen, kroegen en restaurants een 2G-bewijs mogen vragen. Dat zeggen hoogleraar staatsrecht Wim Voermans en Peter-Jan Loof, ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens.

Onlangs stemde de Kamer al in met het 2G-beleid, nu moeten ze de wet alleen nog maken. Wanneer een restaurant of café een 2G-bewijs vraagt, betekent dat dat alleen gevaccineerde of herstelde mensen toegang krijgen. Voermans en Loof vinden daarnaast dat het 3G-beleid, waarbij ook een negatieve test volstaat, een betere afbakening nodig heeft.

OMT-lid Diederik Gommers keerde zich onlangs overigens tegen het 2G-beleid. Hij zei dat een 1G-beleid beter zou zijn. Dan moet iedereen getest worden.

Wetsvoorstellen over 2G zijn ‘niet duidelijk genoeg’

Inmiddels zijn er al enkele wetsvoorstellen over 2G naar de Kamer gestuurd, maar volgens de experts is daar niet expliciet genoeg in benoemd wanneer de minister mag beslissen dat dat beleid nodig is. Dat zeggen zij in gesprek met de Tweede Kamer.

In een van de wetten staat dat De Jonge of zijn opvolger via een zogenoemde ministeriële regeling het vragen van 2G in bepaalde sectoren kan regelen. De andere voorstellen regelen dat via zo’n zelfde regeling werkgevers en scholen in het hoger onderwijs een coronapas (een 3G-bewijs) kunnen vragen.

Dat moet zorgvuldig gebeuren, zegt Voermans. Volgens hem moet de Kamer zorgen dat er duidelijke scenario’s worden omschreven in welke specifieke situaties 2G kan worden ingezet en 3G kan worden uitgebreid. Hij vreest dat de wet een „mandje met instrumenten” wordt, „waarvan je kan kijken wanneer het wordt gebruikt”. „Dan geeft u als wetgever wel heel veel ruimte weg aan de minister”, drukt hij de Kamer op het hart.

Daarnaast vindt hij dat 2G sowieso „een veel verdergaande beperking is dan de 3G-maatregel, die al een rigoureuze beperking is”. Hij noemt het „misschien wel het grootste, moeilijkste duivelse dilemma” waar de Kamer ooit voor heeft gestaan. Nut en noodzaak van de wet moeten in elk geval goed worden uitgelegd, zegt de hoogleraar, anders kan het zijn dat de wet uiteindelijk voor het mensenrechtenhof sneuvelt.

‘Moet nu al meer duidelijkheid komen’

Volgens Loof is het ook „van belang dat er nu al meer duidelijkheid komt over het type situatie waarin overgegaan zou kunnen worden tot dit soort verstrekkende maatregelen”. Daar moeten de Kamer en het kabinet als wetgevers voor zorgen, maar simpel is dat niet. „Een soort vast lijstje van voorwaarden is er niet”, zegt Loof.

Hij maakt zich ook zorgen over de ruimte die aan ondernemers wordt gegeven. Hij weet niet zeker of zij er wel „toe in staat zijn” om die afweging te maken. Volgens hem kiest een horecaondernemer misschien sneller voor „de makkelijke weg”. 1,5 meter afstand houden betekent namelijk dat minder mensen binnen kunnen zitten. „Dan is de overstap naar 2G wel makkelijk gemaakt.”

Het College voor de Rechten van de Mens was erg kritisch op het eerste concept van het 2G-wetsvoorstel. Sindsdien heeft De Jonge de wettekst op belangrijke punten verbeterd, vindt Loof. Daarom slaat hij inmiddels een „mildere toon” aan.