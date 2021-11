Discussie tussen Saskia Belleman en rapper bij Op1 over rellen: ‘Laten zich gewoon opjutten’

De rellen van afgelopen weekend houden nog steeds de gemoederen bezig. Zo ook bij talkshows. Gisteravond, bij Op1, schoof Roosendaalse rapper Yousef Kaddouri aan om wat duiding te geven over de beweegredenen van jongeren. Rechtbankverslaggever van De Telegraaf Saskia Belleman was er ook, en er ontstond een discussie tussen de twee.

Op1-presentatrice Giovanca Ostiana vraagt Kaddouri naar zijn band met jongeren: „Jij spreekt natuurlijk heel veel jongeren, dus jij weet een beetje wat er leeft.” Kaddouri bevestigt dat: „Ja inderdaad, ik spreek ze, ik sprak ze net nog. En dan is het voornamelijk: ‘Ja, het beleid’.” Volgens de rapper is dat dus de grootste reden om te rellen: onvrede over het coronabeleid. Maar daar lijkt Belleman het niet mee eens te zijn.

Belleman ziet die jongeren namelijk ook, maar dan in de rechtbank, als ze al een verdenking aan hun broek hebben hangen. Niet de jongeren onder de 18, want hun zaken worden achter gesloten deuren behandeld. Wanneer Kaddouri „het beleid” zegt, rolt Belleman met haar ogen. Dan verplaatst Op1-presentator Tijs van den Brink het gesprek naar haar: „Jij spreekt ze niet zoveel, maar je ziet ze wel in de rechtbank.” Belleman: „Ik zie inderdaad de jongeren vanaf 18 jaar die op de verdachtenbank terechtkomen. En wat jij (Kaddouri, red.) zegt over de woede en frustraties over de maatregelen, dat hoor ik ook terug.” Maar er is volgens haar ook een belangrijk verschil. „Er zijn er ook heel erg veel die zich gewoon lekker laten opjutten.”

Volgens haar gebeurt dat deels door mensen in hun omgeving, maar ook via social media. Mensen roepen dan op tot geweld, waar klaarblijkelijk veel mensen op reageren. „Vervolgens roepen zij letterlijk: ‘We gaan politie weer eens stenen laten koppen’.” En volgens Belleman is dat nog ‘zachte taal’ voor de relschoppers. Een demonstratie moet kunnen, vindt ze, maar afgelopen weekend werden demonstraties ‘gekaapt’.



Een aanzienlijk deel van de relschoppers bestaat uit jeugd. Roosendaalse rapper @YousefKaddouri: “Ze zijn voornamelijk boos op het coronabeleid.” @SaskiaBelleman: “Er zijn ook veel jongeren die zich lekker laten opjutten. Demonstraties worden gekaapt door relschoppers.” #Op1 pic.twitter.com/vMRzxW3qj0 — Op1 (@op1npo) November 23, 2021

‘Media gooit olie op het vuur’

Kaddouri is het deels eens met Belleman. Maar hij ziet nog een andere ‘schuldige’. „Ze fokken elkaar niet alleen op, maar ik ben van mening dat de media ook olie op het vuur gooit.” Dat komt volgens hem omdat het elke keer „in beeld komt” in de media. Daarnaast ligt het volgens hem ook aan sociale media. Maar dan onderbreekt Belleman hem: „Maar wacht even hoor. Wij brengen het in beeld omdat het gebeurt, daar zijn media voor. Het zou een beetje gek zijn als je dat niet doet.”

„Ik zeg ook niet dat het niet in beeld moet komen”, reageert Kaddouri. „Voor jongeren in Roosendaal geldt dat ze niet willen achterblijven. Ze zien dat Rotterdam besproken wordt in het nieuws, net als Amsterdam. Zij willen ook gehoord worden.”

Maar volgens Belleman is „frustratie” geen goede reden om te rellen. „Ik kan me voorstellen dat je vreselijk gefrustreerd bent door corona. In mijn omgeving zie ik ook zulke jongeren. Maar wat ik niet zie, is dat zij gaan rellen, met stenen gooien en horecazaken die maandenlang dicht moesten en nu weer om 20.00 uur moeten sluiten, gaan vernielen. Frustratie kan ik begrijpen, maar ook jongeren van vijftien weten dondersgoed dat met stenen gooien naar de politie en dingen vernielen niet de oplossing is.”

