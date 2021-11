Gommers keert zich tegen 2G-beleid: ‘Beter iedereen testen’

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het OMT, keert zich tegen de eventuele invoering van het zogeheten 2G-beleid door het demissionaire kabinet. Volgens hem leidt dat beleid tot een grotere tweedeling in de maatschappij. Maar een kleine meerderheid van de Nederlanders is schijnbaar wel voor de maatregel.

Het 2G-beleid houdt in dat je alleen nog een coronatoegangsbewijs krijgt als je gevaccineerd bent of hersteld van corona. „Als dokter voelt dit niet goed. De politiek heeft blijkbaar in zijn hoofd zitten dat je mensen die zijn gevaccineerd een beetje meer moet belonen. Het probleem is dat de gevaccineerden ook besmettelijk zijn en dat is de oorzaak van de stijging van het aantal besmettingen”, zegt Gommers in een gesprek met Sven Kockelmann in het programma 1 op 1 (NPO Radio 1).

Daarom pleit het OMT-lid voor een 1G-systeem. Dat betekent dat testen de enige optie is. „Laten we het vooral met elkaar oplossen. Ik maak me zorgen als je twee kampen tegen elkaar gaat afzetten.”



2G-beleid? Diederik Gommers is geen fan

Er is een groep mensen die zich misschien wel willen laten vaccineren, maar dat niet kunnen. Bijvoorbeeld wegens een onderliggende ziekte. „Zij worden vergeten”, denkt Gommers. Daarnaast moet het gedrag van mensen, ook de gevaccineerden, echt anders. Volgens de ic-arts kan iedereen het virus namelijk doorgeven, zeker nu de Delta-variant breed in omloop is.

Gommers heeft in ieder geval al één tegenstander: Hugo de Jonge. Hij werd eerder vandaag gevraagd naar de mogelijkheid om iedereen te testen, maar hij is geen fan. Volgens de demissionair minister van Volksgezondheid zouden daar misschien wel 800.000 testen per dag voor nodig zijn. „Ik weet niet of dat praktisch uitvoerbaar is. Ook zijn er juridische bezwaren. Is het proportioneel om ook gevaccineerde mensen te laten testen?”

GGD’en hebben maximale capaciteit bereikt

Maar of het überhaupt zal lukken om iedereen te testen? Dat is nog maar de vraag. De GGD’en hebben vandaag namelijk, met 554.244 tests (ruim 110.000 positief) afgelopen week, hun maximale capaciteit bereikt. Vandaag zijn er zelfs ruim 20.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 9000 meer dan vorige week dinsdag. En ook het percentage positieve testen is hoger dan ooit: een op de vijf coronatesten bij de GGD’en was positief.

GGD GHOR Nederland waarschuwt dat de GGD’en deze week „alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag” naar testafspraken te kunnen voldoen.

„Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit te voeren, maar de rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan”, zegt GGD GHOR.

Maximum van 120.000 tests per dag

Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests (een stuk minder dan de 800.000 waarvan De Jonge denkt dat ze nodig zullen zijn bij een 1G-beleid) per dag toegewerkt. „Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel”, aldus de organisatie. „Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht.”

Op dit moment werken er bijna 4000 mensen in het callcenter voor inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld.