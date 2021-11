Demonstratie in Breda gaat door, politie treft extra veiligheidsmaatregelen

De demonstratie tegen het coronabeleid die vanmiddag in Breda plaatsvindt, gaat gewoon door. Hier ontstond twijfel over nadat het protest in Rotterdam gisteravond uitliep op hevige en gewelddadige rellen.

Het protest van United We Stand, dat vandaag in Amsterdam zou plaatsvinden, is wel afgelast naar aanleiding van de ongeregeldheden in de Maasstad.

Demonstratie in Breda gaat door

In Breda gaat het protest ‘gewoon door’, laat organisator en dj Joost Eras weten. Hij organiseert de actie, onder het motto 076AAN, samen met drie andere dj’s die in de Bredase horeca werken. Eras zei afgelopen nacht geschrokken te zijn van de gewelddadigheden in Rotterdam, maar geen reden te zien om zijn optocht in Breda af te blazen. Ook na de afgelasting in Amsterdam is hij vastbesloten. „We gelasten niet af. In Breda gaan we laten zien dat het wél kan. We gaan alleen maar liefde bezorgen. Wie dat niet wil, zal snel genoeg door de mand vallen en is ook niet welkom”, zegt hij.

Extra veiligheidsmaatregelen

In overleg met de politie worden er wel extra zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Welke dat zijn, kan Eras niet zeggen. „Ik heb er vertrouwen in dat het veilig zal verlopen. We staan zeker niet achter wat er in Rotterdam is gebeurd. We zijn daar echt van geschrokken.”

De demonstratie in Breda moet dan ook geen gewelddadige protestmars worden, maar een feestelijke en vooral vredige. De vier dj’s organiseerden al eerder een protest, waarbij zij met wagens met muziek door de Brabantse stad trokken. De demonstratie bracht duizend mensen samen. Eerder zei Eras dat „dit tweede protest nóg veel groter belooft te worden”. Of de opkomst na gisteravond nu net zo groot zal zijn, valt te bezien. De beslissing om het protest door te laten gaan kan online wel op kritiek rekenen. „Laat dit niet doorgaan, gewoon uit respect”, en „organisatoren kijken niet verder dan hun eigen portemonnee”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je verwacht een demonstratie om hulpverleners een hart onder de riem te steken, maar 'Demonstratie Breda' gaat om een zielige beroepsgroep die niet verder kan kijken dan de eigen portemonnee, 'onder het motto 076AAN, samen met drie andere dj's die in de Bredase horeca werken'. — Hans Posthumus (@Tuinier) November 20, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.