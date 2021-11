Circa 20.000 betogers lopen mars in Den Haag tegen coronabeleid

Duizenden betogers lopen zondagmiddag een mars in Den Haag tegen het coronabeleid. Naar schattig lopen er zo’n 20.000 tot 25.000 mensen mee in de optocht, die begon op het Malieveld.

De demonstranten vinden dat de overheid buitenproportionele maatregelen neemt rondom Covid-19 en willen op deze manier hun stem laten horen.

Mars door Den Haag

De mars voert onder meer langs de Hofvijver, over Plein 1813 en de Javastraat en eindigt aan het einde van de middag weer op het Malieveld. Vanwege het grote aantal deelnemers verloopt de tocht langzamer dan vooraf was ingeschat. De tocht wordt begeleid door vele tientallen agenten, zowel lopend als in busjes. De sfeer is gemoedelijk. Af en toe is er zwaar vuurwerk te horen. Veel mensen hebben borden, spandoeken of vlaggen bij zich met daarop teksten tegen het coronabeleid of tegen kabinet-Rutte. Ook zijn er leuzen te horen als „liefde, vrijheid, geen dictatuur.” De tocht moet rond 16.00 uur weer op het Malieveld eindigen.

Speech van Thierry Baudet

De betoging is georganiseerd door Samen voor Nederland, en is naar eigen zeggen een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Een van de initiatiefnemers is Michel Reijinga, die eerder demonstraties tegen het coronabeleid organiseerde. Het Forum van Democratie is ook groots aanwezig tijdens de demonstratie van vandaag. FvD-leider Thierry Baudet hield een toespraak op het Malieveld. Hierin heeft hij het onder andere over het huidige kabinet, die hij ‘leugenaars’ noemt. „Laat aan heel Nederland zien dat we hier staan. Vrije mensen die van elkaar houden. Die een boodschap van vrijheid, van liefde en democratie uitdragen”, aldus Baudet.



