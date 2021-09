Sonja Bakker geeft plagiaat toe: ‘Ik kreeg doodsbedreigingen’

Sonja Bakker heeft via de email doodsbedreigingen gekregen nadat een andere schrijfster haar beschuldigde van plagiaat. Een beschuldiging waarvan ze inmiddels over toegeeft dat het terecht is. Eerder zei voedingsdeskundige Bea Pols dat het „gewoon knip- en plakwerk” is. Aan De Telegraaf doet Bakker nu haar verhaal.

„Ik kan niet anders zeggen dan dat er binnen mijn bedrijf dingen niet goed zijn gegaan. Dat zijn we nu aan het herstellen. Ik moet met de billen bloot, vandaar dat ik mijn verhaal nu ook doe. Ik heb bewust gewacht om een reactie te geven. Er kwam zo veel op mij af en ik moest orde op zaken stellen binnen mijn bedrijf.”



Deze dus vooral die met tomaat even draaien valt niet op.. #sonjabakker pic.twitter.com/AplHqfulhI — ♡ AGATHA ♡ (@agatha_make_up) August 23, 2021

Sonja Bakker geeft plagiaat toe

Volgens Bakker is het deels de schuld van een medewerker van haar. „Voor corona zaten we met elkaar op kantoor en namen we alles altijd goed door. Nu verliep alles via Zoom. Een medewerker van mij haalde foto’s van het internet waarvan ik dacht dat ze rechtenvrij waren. Dat was dus niet het geval. Ze zijn een-op-een gekopieerd”, vertelt ze. Wel zegt ze dat het uiteindelijk haar eigen schuld is dat het fout ging. „Ik heb er niet goed op gelet.”

Een van de bloggers die Bakker beschuldigde van plagiaat, is Silvia Ribas Dunnirvine. Zij zette meteen een advocaat op de zaak en met effect, want Sonja Bakker wil met haar schikken. „Er komt een schikking. En dat vind ik nog reëel ook”, zei Bakker daarover. Volgens Ribas Dunnirvine had Bakker niet één, maar meerdere van haar recepten gestolen. „Eentje heeft ze zelfs drie keer gedeeld.” Ze noemt het hele gebeuren ‘hartverscheurend’, omdat zij er zelf wél veel tijd in stak.

Naast Rias Dunnirvine zijn er nog geen andere bloggers naar voren gekomen met beschuldigingen. Mocht dat wel gebeuren, staat Bakker ook open voor een gesprek met hen. „Ik wil dit met iedereen netjes oplossen. Laat ik daar duidelijk over zijn. Ik wil geen verstoppertje spelen.”



Doodsbedreigingen

Sonja Bakker zelf komt allesbehalve ongeschonden uit deze situatie. Naast dat haar imago nu is aangetast, werd ze ook bedreigd. Via de email kwamen doodsbedreigingen binnen. „Op straat schelden mensen mij uit dat ik een oplichter ben. En dat ik in de gevangenis hoor. Ondanks de fouten die ik op mijn Instagram heb gemaakt, ben ik geen oplichter.”

Wel benadrukt Bakker dat het in dit geval alleen om haar Instagram gaat. Níet om haar boeken. „Die maak ik helemaal zelf, in eigen beheer. Voor de foto’s huur ik een professioneel bedrijf in die alles nauwkeurig in beeld brengt. Ook de recepten bedenken we zelf. Ik sta al twintig jaar aan de top met de boekenverkoop. Denk je nou echt dat ik daarmee heb gesjoemeld?”