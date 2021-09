Nederlanders leggen schuld coronacrisis vooral neer bij ‘zij die de regels negeerden’

Nederlanders wijzen graag met de vinger naar een ander. Uit grootschalig Europees onderzoek blijkt dat Hollanders vooral elkaar de schuld geven van de coronacrisis. Landgenoten die zich niet goed genoeg aan de regels hielden, wordt dat verweten. We beschuldigen elkaar in Nederland meer dan mensen in andere landen dat doen.

De denktank European Council on Foreign Relations (ECFR) deed onderzoek naar elf Europese landen. Uit hun bevindingen blijkt dat 63 procent van de ondervraagde Nederlanders ‘lakse landgenoten’ de coronacrisis verwijt. Onder laks vallen bijvoorbeeld mensen die zich niet aan de regels hielden of naar het buitenland reisden toen dat afgeraden werd.



Nederlanders leggen schuld niet bij overheid

En daarmee denken de Hollanders er anders over dan de andere Europese landen. De Fransen, Spanjaarden en vooral de Polen wijzen eerder naar hogere machten. Zoals hun eigen regering, de Europese Commissie of China.

In Nederland lijkt het vertrouwen in de overheid een stuk groter. Driekwart van de ondervraagde Nederlanders staat achter de aanpak van het kabinet. Wat heel anders is in Frankrijk, Polen of Bulgarije. Daar vinden ze dat de regering haar fouten probeert te camoufleren. In Polen en Bulgarije denkt het merendeel dat de overheid de coronacrisis gebruikt voor het vergaren van meer macht.

Nederlanders voelen beperkt in vrijheid

Echter blijkt dat de Nederlanders veelal vinden, na de Oostenrijkers, dat hun vrijheid de afgelopen periode werd afgenomen. Voor de pandemie voelde 79 procent van de Nederlanders zich vrij om te leven zoals zij dat wilden. Nu is dat nog maar 19 procent.

De onderzoekers denken dat deze bevindingen invloed hebben op politieke situaties voor de komende jaren. Populistische partijen van zowel rechts als links gebruiken de coronacrisis om hun stempel te drukken. Vaak zetten zij zichzelf neer als verdedigers van vrijheid, iets wat blijkbaar een belangrijk thema is in deze tijd. Middenpartijen vinden daarentegen juist dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen.