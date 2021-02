Sneeuwstorm Darcy: sneeuwballengevecht met agenten en geen treinen

Op de meeste plekken in Nederland ontwaakten mensen vandaag in witte wereld. Het grootste deel van Nederland is vanmorgen bedekt onder een sneeuwdeken. Gemiddeld ligt er zo’n acht tot tien centimeter en voorlopig zal het nog wel even doorsneeuwen.

In het zuidoosten begon het gisteravond als eerste met sneeuwen. De meeste sneeuw viel tot nu toe in de regio Nijmegen, de Achterhoek en Twente, waar tussen de tien en twintig centimeter sneeuw ligt.

Sneeuwballengevecht

In Amsterdam genoten mensen al in de vroege uurtjes van de sneeuw. Op de Dam werd rond 05.00 uur een sneeuwballengevecht met agenten gehouden.



Maar niet overal ligt een dik pak sneeuw. In het uiterste noorden van het land begint het pas vandaag in de loop van de dag.



Goedemorgen Nederland. Nou kom maar op die sneeuw. Ik ben er klaar voor, maar helaas…….zoals je ziet op onderstaand camerabeeld heel weinig sneeuw. En ik had gerekend op 10 cm sneeuw. Of zou er vanaf toch nog wat bij komen. #sneeuw #KNMI #weerplaza #teleurgesteld pic.twitter.com/e6lTSiS1ov — Eric Osinga (@EricOsinga) February 7, 2021

De sneeuw gaat gepaard met een harden noordoostenwind wind. Gemiddeld staat er een windkracht zes of zeven waardoor er op veel plekken sprake is van sneeuwjacht, wat sneeuwduinen kan veroorzaken.

Darcy officieel sneeuwstorm

Ook zorgt de wind voor een ijzige kou, met een gevoelstemperatuur van vijftien graden onder het vriespunt, meldt Weerplaza. Op het IJsselmeer werd zelfs windkracht acht gemeten en dat maakt storm ‘Darcy’ officieel de eerste sneeuwstorm sinds 9 januari 2010. Vandaag geldt code rood voor het hele land.



Grote ongelukken blijven vooralsnog uit, maar door de gladheid zijn er op de vroege zondagochtend al zo’n 85 auto’s van de wegen gegleden, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Door het hele land zijn bomen omgewaaid en op de snelwegen gevallen. Dat gebeurde onder andere bij Bunnik op de A12. In zo’n twaalf uur tijd werd er zeker 15 miljoen kilo zout gestrooid door Rijkswaterstaat, ongeveer een vijfde van wat er tot nu toe is gebruikt deze winter. Ook is er in ieder geval tot 12.00 uur geen treinverkeer mogelijk.