Goedkope plofkip kopen in de supermarkt? Dat is straks verleden tijd

Een plofkip kopen voor een klein prijsje? Dat is straks verleden tijd. Kip in de supermarkten moet eind 2023 ten minste één Beter Leven-ster hebben. Tot grote vreugde van Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die al negen jaar strijden voor beter welzijn van kippen.

Want ook de laatste supermarktketen Boni is overstag. Vlees van kippen zonder een Beter Leven-ster vind je straks niet meer in de schappen. Voor wie zich niet in het Beter Leven-keurmerk heeft verdiept: de sterretjes op de verpakking van producten geven aan hoe de dieren zijn behandeld. Hoe meer sterren, hoe gezonder en diervriendelijker de leefomstandigheden. De Dierenbescherming reikt dit keurmerk uit.



Ik hoorde net op de radio dat het alleen geldt voor kippen voor Nederlandse supermarkten. Zeventig % van de kippen in ons land is voor export. Begrijp ik het goed dat dat dan wel plofkippen zijn? — Jantina Wennink (@jantinawennink) August 11, 2021

Wakker Dier krijgt plofkip uit de supermarkt

Supermarkten als Albert Heijn, Lidl, Jumbo, Plus, Aldi, Picnic, Coop, Dirk, Vomar, MCD, Boon’s Markt, DekaMarkt, Spar en Hoogvliet waren al zo ver. Boni was de laatste supermarkt die deze beslissing nog moest nemen. „Wij weten nu dat onze leverancier daadwerkelijk kan gaan leveren volgens het één-ster-keurmerk. Wij hechten zeer aan het doen wat we zeggen richting onze klanten en hebben op die bevestiging gewacht”, licht Boni-directeur Frank Klören toe.

Wakker Dier benadrukt dat eerder de plofkip plaats maakte voor de ‘flopkip’. Daarmee bedoelt de organisatie dat er weinig vooruitgang in het dierenwelzijn was. „Een kip die het weliswaar ietsje beter heeft, maar nog altijd geen ster verdient. Deze kip ligt nu nog in de supermarkten, maar daar komt dus een einde aan”, meldt Wakker Dier.

Beter Leven-ster voor kip kost meer geld

De Boni-directeur belicht ook de nadelen van een beter kippenbestaan. „Het één-ster-label ziet voornamelijk toe op dierenwelzijn. Twee weken langer leven van de kip, hoe goed ook, betekent ook extra gebruik van water en extra CO2-uitstoot. Maar ook extra mestproductie, extra gebruik van ruimte en meer stallen. En daar waar mogelijk nog geen stalruimte beschikbaar is, zelfs extra foodmiles.” Met foodmiles wordt de afstand bedoeld die voedsel aflegt vanaf de productie tot aan de consument.



