De gevaarlijke tijgermug duikt op in vijf Nederlandse gemeenten

In vijf Nederlandse gemeenten is dit jaar tot nu toe de niet zo welkome tijgermug gevonden. Aziatische tijgermuggen kunnen virusziekten bij mens en dier veroorzaken. Laten we zeggen dat sinds maart 2020 daar niemand op zit te wachten.

Het signaleren van de tijgermug gebeurde in Amstelveen, Assen, Lelystad, Moerdijk en Sittard. Daarnaast is er in Haarlemmermeer (Schiphol) een aantal gelekoortsmuggen aangetroffen. Dat blijkt uit gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Tijgermug reist vanuit de hele wereld mee

De Aziatische tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier. Voorbeelden zijn knokkelkoorts, zika, chikungunya, gele koorts, het westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking.

De beestjes komen waarschijnlijk mee met geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes. Niet alleen vanuit Azië, maar vanuit de hele wereld. De tijgermug ‘woont’ tegenwoordig ook in Amerika. In Europa heeft het beestje zich gevestigd in onder meer Frankrijk, België, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland.

De tijgermug werd ook vorig jaar in Nederland gevonden

Toezichthouder NVWA vermeldt op de website waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn, wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt. Vijf gemeenten is vervelend, maar zeker niet uitzonderlijk. Vorig jaar werd er zelfs in tien gemeenten de tijgermug en op twee plaatsen de gelekoortsmug gevonden. Het ging toen om 585 tijgermuggen en 34 gelekoortsmuggen.

De tijgermug is een stuk kleiner dan een gewone mug en heeft zwart met witte streepjes. De gelekoortsmug, die vooral overdag steekt, is 3 tot 4 millimeter groot. Deze exotische mug is donkerkleurig en heeft witte strepen op de poten.



In Nederland hebben wij de #tijgermug nu jij weer. — Peter (@Wielerinfo) August 11, 2021

‘Ongelooflijk dat het zover heeft kunnen komen’

Eerder sprak muggendeskundige Bart Knols van de Radboud Universiteit zijn zorgen over de tijgermug al tegenover Metro uit. Wat Knols betrof moest het tij in Nederland met strenge maatregelen worden gekeerd. Hij zei: „Het is ongelooflijk dat het zover heeft kunnen komen. De tijgermug is in 1990 in het noorden van Italië in autobanden ontdekt en we zien wat daarvan terecht is gekomen. Blijkbaar hebben Europese overheden daar weinig van geleerd. Bij de exotische muggen lijkt het wel alsof de handel op één staat en de volksgezondheid op twee.” Knols zei bovendien: „Het verschil met een gewone mug is dat de Aziatische mug overdag actief is en bijt. En vervelend ook. Het probleem is dat je dan niet lekker meer buiten kunt zitten.”

Ondanks de woorden van de muggendeskundige is de tijgermug dus nog altijd in ons land.