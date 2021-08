Verpakkingen uit jaren 70, 80 en 90 gevonden op Nederlandse stranden: ‘Plastic vergaat écht niet’

Vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken welgeteld 57.772 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. Schokkender is misschien nog wel dat er ook decennia oude plastic verpakkingen werden gevonden. Dat heeft Stichting De Noordzee bekendgemaakt. „Dit laat zien dat we echt moeten voorkomen dat zwerfafval in de natuur terechtkomt”, benadrukt de stichting.



De merken en houdbaarheidsdata laten zien dat de plastic verpakkingen uit de jaren 70, 80 of 90 afkomstig zijn. Er zijn onder meer een Duitse margarineverpakking uit 1980, een Griekse gistverpakking uit 1992, Nederlandse chipsverpakkingen uit 1990 en 1994 en een margarineverpakking uit de jaren 70 gevonden. Deze vondsten maken volgens Stichting De Noordzee duidelijk dat plastic niet vergaat en dat plastic in de natuur een hardnekkig én internationaal probleem is. „Deze verpakkingen hebben een enorme reis afgelegd, in afstand en in tijd. Vaak zijn plastic verpakkingen dan allang uiteengevallen in kleine stukjes en dus onherkenbaar. Dit oude afval laat goed zien dat we plasticvervuiling moeten voorkomen, want het probleem lost zich duidelijk niet vanzelf op”, zegt Ewout van Galen van de stichting.

Schokkend hoe lang plastic blijft liggen

Marijke Boonstra is afvalonderzoeker en werkt voor stichting De Noordzee. In gesprek met RTL Nieuws vertelt zij over de opvallende vondsten. „Ik sta vaker met mijn handen in het afval”, zegt de 36-jarige Boonstra. Elke keer als ze een oud stuk plastic opruimt, doet haar dat wat. „Het is schokkend dat zoiets langer in de zee heeft gelegen dan dat ik leef.”

2.873 vrijwilligers ruimden in de afgelopen 15 dagen 4.641 kilo afval op van de stranden. In 2020 ging de actie niet door vanwege de coronapandemie. In 2019 haalde Stichting De Noordzee nog 10.991 kilo afval van de stranden. Dit jaar is er in gewicht minder afval opgeruimd. Op het oog lijken de stranden dus schoner dan ooit, en Stichting De Noordzee stelde eerder dit jaar ook een significant dalende trend van strandafval vast. Toch is er veel klein afval opgeruimd: vooral peuken, vispluis en plastic korrels lagen er veel op het strand.

Afvalprobleem bij de bron aanpakken

„En juist de kleine stukjes plastic die weinig wegen zijn heel schadelijk voor het zeeleven”, legt Van Galen uit. „Dieren kunnen stukjes plastic, paraffine, plastic korrels of peuken opeten of ze raken verstrikt in visnetten of ballonlinten. Het afvalprobleem is nog steeds groot. De meeste kilo’s afval haalden we van het strand op Schiermonnikoog en in de Kwade Hoek: daar spoelt veel afval aan vanuit zee. Het is fantastisch dat we de afgelopen weken met zoveel enthousiaste mensen hebben kunnen opruimen. Dit afval komt niet meer in zee terecht. En als de resultaten één verhaal vertellen is het wel dat we het afvalprobleem bij de bron moeten aanpakken.”

