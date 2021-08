Joe Biden ligt onder vuur vanwege opmars Taliban, dit is hoe het zit

De Taliban hebben Afghanistan in rap tempo veroverd. Volgens de Republikeinen in de Verenigde Staten is dat de schuld van Joe Biden. De president van de Verenigde Staten heeft volgens congreslid Michael McCaul zelfs „bloed aan zijn handen”. Oud-president Donald Trump vindt dat zijn opvolger moet opstappen. Maar waarom wordt Biden eigenlijk verantwoordelijk gehouden?

De belangrijkste reden is dat Biden een aantal maanden geleden besloot dat de Amerikaanse troepen Afghanistan moesten verlaten. Daar staat de president nog altijd achter. „Eén jaar of vijf jaar meer van Amerikaanse militaire aanwezigheid zou geen verschil hebben gemaakt als de Afghaanse krijgsmacht zijn eigen land niet kan of wil verdedigen. En een eindeloze Amerikaanse aanwezigheid tussen strijdende partijen in een ander land was voor mij niet acceptabel”, herhaalde Biden zaterdag nog maar eens.

Biden en Trump geven elkaar de schuld van opmars Taliban

Biden wees naar zijn voorganger, Trump. „Toen ik aantrad, erfde ik een overeenkomst die mijn voorganger had gesloten, die hen in de sterkste militaire positie achterliet sinds 2001 en die de Amerikaanse troepen een uiterste datum van 1 mei 2021 oplegde. Kort voor ik president werd, verminderde hij ook nog het aantal Amerikaanse troepen tot een nietige 2500”, sneerde Biden. De president probeerde daarmee de kritiek te pareren, maar dat is niet gelukt. „Amerika is vanochtend wakker geworden met het gevoel dat 20 jaar Amerikaanse hulp aan Afghanistan voor niks is geweest”, zegt NOS-correspondent Marieke de Vries op de website van haar werkgever. „Iedereen vraagt zich af: hoe heeft dit zo snel en chaotisch kunnen gebeuren?”



Veiligheidsadviseurs Biden riepen in juni nog dat Taliban minstens een jaar nodig zouden hebben om het land te veroveren meldt @nytimes pic.twitter.com/01wSoF0xCi — Erik Mouthaan (@erikmouthaanRTL) August 15, 2021

Het is geen verrassing dat de Republikeinen de schuld op Biden afschuiven, maar de kritiek wordt breder gedragen. Volgens De Vries kan de situatie in Afghanistan zelfs bepalend worden voor het presidentschap van Biden. „Zo groot is het. Bij de tussentijdse verkiezingen zal dit hard worden ingezet door de Republikeinen en volledig op het bordje van Biden worden geschoven.” In Amerikaanse media wordt de situatie vergeleken met de terugtrekkingen uit Vietnam en Irak, die ook allebei op een fiasco uitliepen. Rudi Vranckx, oorlogsverslaggever en journalist van de VRT, noemt de situatie in Afghanistan „meer dan een nederlaag”. In een video op Twitter benadrukt hij dat twintig jaar oorlog in een mum van tijd teniet is gedaan.



"Honderdduizenden burgers kwamen om en miljoenen sloegen op de vlucht in die twintig jaar oorlog. Dit is meer dan een nederlaag." pic.twitter.com/VkxSxb528t — Rudi Vranckx (@RudiVranckx) August 15, 2021

De VS blijven de situatie in Afghanistan volgen

Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. De Taliban hebben vrijwel heel Afghanistan in handen, inclusief hoofdstad Kabul. Alleen het vliegveld van de stad is nog onder controle van de Amerikaanse militairen. Evacuatiemissies zijn in volle gang, maar mensenmassa’s op de start- en landingsbaan maken dat vandaag vrijwel onmogelijk. Als de evacuatiemissies zijn afgerond, zal de Taliban naar verwachting de volledige controle over het gebied hebben.

Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat de VS de situatie zeer nauwlettend in de gaten blijven houden. Ook uitte hij dreigende woorden aan het adres van de Taliban. Als zij de mensenrechten schenden of als zij weer onderdak verlenen aan terroristische organisaties als al-Qaida, zullen de Amerikanen volgens hem meteen actie ondernemen. Hier lees je meer over de Taliban.