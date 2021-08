Stichting Vluchteling: ‘Europa, neem verantwoordelijkheid voor Afghaanse vluchtelingen’

Europese landen twijfelen nog over het opvangen van Afghaanse vluchtelingen. Naar verwachting zullen duizenden Afghanen hun land uitvluchten, nu de Taliban de macht opnieuw heeft gegrepen in het land. Metro gaat in gesprek met directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling over de te verwachten vluchtelingen vanuit Afghanistan.

Op het moment dat wij haar telefonisch spreken, is Ceelen op locatie in Griekenland, bij het overvolle vluchtelingenkamp op Samos. De directeur maakt zich zorgen over de toekomst van Afghanen, die hun land uitvluchten. „“Er lopen hier veel mensen rond die asiel aan zouden willen vragen in Europese landen, maar al jaren in de wachtstand staan in Griekenland”, vertelt Ceelen.



NOW – Afghan civilians under fire outside #Kabul airport in front of a barbed wire fence.pic.twitter.com/7dWSja3cSH — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 18, 2021

‘Kamp is smerig en het stikt er van de ratten’

„Er zijn nieuwe faciliteiten in aanbouw, maar die zijn hier nog niet klaar, om een grote hoeveelheid vluchtelingen op te vangen. Het huidige kamp is smerig en het stikt er van de ratten. Het nieuwe kamp, dat over ongeveer een maand klaar is, lijkt net op Alcatraz en kan slechts 1200 tot 1500 mensen aan”, aldus een bezorgde Ceelen. Momenteel wordt het vluchtelingenkamp uitgebreid naar een capaciteit voor 3000 mensen.

Het is nog maar de vraag of Afghanen, die op de vlucht zijn voor de Taliban, het land uitkomen. Ceelen: „De grenzen worden gecontroleerd door leden van de Taliban en alle vluchten zijn gestaakt voor burgers. Buurlanden zitten niet te wachten op nog meer vluchtelingen. In Pakistan en Iran zijn al miljoenen Afghanen heen gevlucht, dus zij hebben hun handen al vol aan deze groep mensen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor vluchtelingen

Steeds meer Afghanen zijn de laatste jaren op de vlucht geslagen voor de onstabiele situatie in hun thuisland. Sinds januari van dit jaar zijn naar schatting 329.000 Afghanen op de vlucht door geweld en onveiligheid, zo blijkt uit cijfers van Stichting Vluchteling. Het totale aantal loopt op tot 3,5 miljoen Afghanen op de vlucht. Veel van hen vluchten ook de grens over naar Iran en Pakistan. Deze landen bieden onderdak en bescherming aan bijna 90% van alle Afghaanse vluchtelingen – twee miljoen in totaal. Ook maken Afghaanse vluchtelingen de doorreis naar Turkije en vanuit daar naar Griekenland, waarna ze terecht komen in vluchtelingenkampen als op Samos en Lesbos.

Ondanks het feit dat Stichting Vluchteling inzet op het opvangen van vluchtelingen in de regio, moet er meer gebeuren vanuit Europese landen, vindt Ceelen. „Europa zal moeten helpen met het dekken van de kosten voor het opvangen van deze groep vluchtelingen. De Afghaanse vluchtelingencrisis is een probleem van ons allemaal. Dus zullen ook Europese landen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Gelukkig hebben Frankrijk en Duitsland al aangekondigd dat dit op de planning staat en kunnen zij zich nu gaan voorbereiden op wat er komen gaat.”



Brave Afghan women protesting for their rights in Kabul. “Work, education and political participation is every woman’s right” pic.twitter.com/BEW4aXNjEp — Richard Engel (@RichardEngel) August 17, 2021

Duitsland neemt 10.000 mensen uit Afghanistan op

Een politicus die een goed voorbeeld geeft aan de rest, is volgens Ceelen de Duitse Angela Merkel. Daar kondigde Merkel maandag tegen partijgenoten aan dat Duitsland 10.000 mensen uit Afghanistan in veiligheid gaat brengen. Het gaat om zo’n 2.500 Afghanen die voor Duitsland hebben gewerkt, en om mensenrechtenactivisten en anderen die gevaar lopen, zoals vrouwelijke leiders, journalisten en LHBTI’ers.

De leiders van de G7-landen zullen volgende week tijdens een videoconferentie de situatie in Afghanistan bespreken. Daaronder vallen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson spraken gisteren telefonisch met elkaar af om een virtuele ontmoeting te organiseren „om een gemeenschappelijke strategie en aanpak te bespreken”, aldus het Witte Huis in een verklaring.