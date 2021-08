Deze Europese landen krijgen een ander reisadvies, dit betekent het voor jou

Vanaf morgen verandert het reisadvies voor een aantal Europese landen. Die landen hadden eerst een groen reisadvies en gaan naar geel. Dat gebeurt op basis van het advies van het RIVM, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het gaat om Italië, de Noord-Egeïsche eilanden in Griekenland, Estland, IJsland, San Marino en Vaticaanstad. Dat komt door de oplopende coronacijfers in die landen.



Moet jij je laten testen tijdens je vakantie? 🏝Check hier waar je een testlocatie bij jou in de buurt kunt vinden ➡️ https://t.co/T73Cj9kiyd pic.twitter.com/VwTTGu58zq — Ministerie van Buitenlandse Zaken (@MinBZ) August 4, 2021

Aantal Europese landen krijgen ander reisadvies

Vanaf zondag veranderen de regels rond de reisadviezen ook nog eens, waarschuwt het ministerie. Een geel reisadvies betekent dan dat reizigers uit deze landen van 12 jaar en ouder bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs moeten laten zien. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud. Voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen, geldt dat overigens nu al.

Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het dringende advies om na aankomst een zelftest te doen of om zich te laten testen bij de GGD. De kleurcode van Kroatië verandert morgen van geel naar groen, aldus Buitenlandse Zaken. Metro zette eerder al de kosten van een coronatest in populaire vakantielanden voor je op een rijtje. Inclusief waar je de test kunt laten afnemen.

Veel Europese landen geel of groen

Vanaf eind juli kwam er zo goed als een einde aan de strenge reisrestricties waar we maandenlang mee zaten. Veel Europese landen kregen automatisch een groen of geel reisadvies. Het kabinet besloot die systematiek aan te passen, waardoor lidstaten van de Europese Unie niet meer enkel op basis van de besmettingsaantallen op oranje worden gezet. Dat kan wel gebeuren als er een nieuwe variant van het coronavirus opduikt.

Overigens kan het wel zo zijn dat EU-landen zelf nog extra maatregelen nemen voor reizigers uit Nederland. Het kabinet wijst dan ook nog steeds op de website wijsopreis.nl, waar de maatregelen per land staan aangegeven.