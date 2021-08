In Nederland 22 miljoen vaccinaties gezet, hoe doen we het in Europa?

De 22 miljoenste coronaprik is vandaag gezet, meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het gaat zowel om eerste als tweede vaccinaties. Hoe staat Nederland er eigenlijk voor, in vergelijking met landen om ons heen?

In Nederland heeft nu 84,3 procent van de volwassenen tenminste één coronaprik gehad. Dat valt op te maken uit data van het ECDC, de Europese versie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Zorgminister Hugo de Jonge meldde het ‘priknieuws’ vanmiddag op Twitter. Dat levert hem (weer) de meest uiteenlopende reacties op. Van mensen die zich zorgen maken over de consequenties van de vaccinaties („vroeger dachten we ook dat asbest veilig was”) tot „regel even dat ik 24 september m’n bruiloftsfeest kan vieren, bedankie”.

Met het percentage vaccinaties tegen corona staat ons land op plek acht in Europa, samen met Spanje. In sommige Europese landen hebben meer mensen een prik gehad: Frankrijk (84,6 procent), Noorwegen (85 procent), Portugal (85,3 procent), Malta (87 procent), Denemarken (87,3 procent), Ierland (89,2 procent) en IJsland (91,2 procent) Een aantal weken geleden stond Nederland overigens nog op de derde plek in de lijst.

71 procent van de volwassen Nederlanders is al volledig gevaccineerd. Met dat percentage aan vaccinaties staat Nederland op plek zeven in Europa. Denemarken (73,2 procent), Portugal (74,6 procent), Ierland (77,9 procent), België (78,8 procent), IJsland (86,5 procent) en Malta (87,6 procent) zijn al verder met het volledig inenten van hun bevolking.

Het nemen van de vaccinaties is (tot nu toe) vrijwillig. Vanmorgen werd bekend dat meer dan de helft van de verpleegkundigen een verplichte vaccinatie niet ziet zitten. Een artikel daarover vind je hier.

