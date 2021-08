5 subtiele tekenen dat je baas je niet leuk vindt

Het is logisch dat je goed wil opschieten met je baas. Je moet immers nauw samenwerken en zij of hij beoordeelt jouw werk. Vermoed je dat het niet helemaal lekker loopt tussen jullie? Dan heeft dat waarschijnlijk een grote impact op je werkgeluk.

Dit zijn vijf subtiele tekenen dat je baas je niet leuk vindt, of in ieder geval niet genoeg waardeert.

Tekenen dat je baas je niet leuk vindt

Herken je deze tekenen? Dan is het wellicht tijd voor een nieuwe stap, jij verdient namelijk een plek waar je helemaal tot je recht komt.

Je wordt gemicromanaged

Niets is vervelender dan een baas of leidinggevende die je niet vertrouwt en die constant over je schouder meekijkt. Je kunt meer vertrouwen creëren door uit te vogelen wat belangrijk is voor je baas, en hem of haar actief op de hoogte te houden.

Dit hoeft overigens niet per se een teken te zijn dat je baas je niet leuk vindt, het kan ook zijn dat hij of zij zelf nog weinig zelfvertrouwen heeft. Of dat je baas het helemaal niet doorheeft. Daarom is het goed om in een 1-op-1 gesprek subtiel te laten weten aan je micromanager dat je op deze manier niet optimaal je werk kunt uitvoeren.

Je baas neemt je ideeën niet serieus

Je werkgeluk en zelfvertrouwen kunnen een behoorlijke deuk oplopen als je het gevoel krijgt dat jouw ideeën en input niet serieus worden genomen. Dit kan een teken zijn dat je baas je niet leuk vindt, of in ieder geval dat hij of zij niet blij is met hoe je presteert. Jij komt dan veel beter tot je recht als je een baan vindt waar je jouw ideeën wél kunt uitvoeren.

Je krijgt constant kritiek

Constructieve feedback hoort erbij, daar groei je alleen maar door. Maar als jij niets goed lijkt te doen in de ogen van je manager of baas, is dat een groot teken dat jullie niet op één lijn zitten. Je kunt de kritiek opvangen door vóór een project te vragen wat zijn of haar verwachtingen zijn.

Blijft de constante stroom aan negatieve feedback? Dan is het ook hier tijd om een baan te zoeken waar je wél gewaardeerd wordt.

Je krijgt nooit de tofste projecten aangewezen

Als je constant de ‘rotklusjes’ moet oppakken en nooit meer verantwoordelijkheden of andere uitdagingen krijgt aangeboden, is dat een rode vlag. Natuurlijk kun je hier het voortouw in nemen en aangeven dat je de ambitie hebt om meer verantwoordelijkheden op je te nemen. Krijg je die kans nog steeds niet? Ga dan op zoek naar een baan waar je je wel verder kunt ontwikkelen.

Hij of zij geeft niet om je welzijn of persoonlijke ontwikkeling

Over ontwikkeling gesproken: krijg je het gevoel dat je baas niet het beste met je voor heeft? Dat hij of zij niet geeft om je welzijn of persoonlijke ontwikkeling? Natuurlijk wil een baas of manager altijd dat je prestaties in orde zijn, maar een goede leidinggevende weet ook dat je de beste prestaties aflevert als je goed in je vel zit en gelukkig bent op werk.

