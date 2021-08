Taxi’s weigerden dragqueen Slet Lana: ‘Geen Uber meer voor mij’

Dragqueen Slet Lana is tijdens de Pride meerdere keren geweigerd in een taxi. Uber-chauffeurs zijn vrijdag tot twee keer toe weggereden toen ze haar zagen aankomen in haar outfit. Het overkomt de bekende Amsterdamse dragqueen zo vaak dat ze geen gebruik meer gaat maken van de diensten van Uber. „Eens in de vier keer is het raak.”

Het eerste incident vrijdag vond plaats toen ze onderweg was naar een optreden in Amsterdam. „En toen ik het optreden had gedaan en naar huis wilde, werd ik op de weg terug opnieuw geweigerd”, zegt de dragqueen tegen Metro. De voorvallen zijn saillant, aangezien de Pride juist een week was waarin een oproep wordt gedaan voor meer tolerantie richting de LHBTI-gemeenschap.

Dragqueen voelt zich niet altijd veilig in taxi

De chauffeurs gaven geen reden voor het wegrijden. „Ze zeiden niks tegen me. Toen ze me zagen, reden ze weg en zag ik op de app dat de rit gecanceld was.” Bij dragqueens – die wel vaker worden geweigerd in taxi’s – is de ergernis inmiddels groot over discriminatie bij taxichauffeurs.

Ook de excentrieke Slet Lana gebeurt het zo vaak dat ze er niet eens meer van opkijkt. „Het gebeurt mij constant. Om me enigszins veilig te voelen, neem ik – als het kan – mijn vriend mee tot de auto.” Het liefst mijdt ze taxi’s, maar soms kan het niet anders. „Het liefst laat ik me door mijn vriend wegbrengen, maar vrijdag was hij daarvoor niet in de gelegenheid.”

Slet Lana maakt voor haar optredens vaak een enorme transformatie door, laat ze op haar Instagram-pagina zien.



Dragqueen Slet Lana: ‘Deze chauffeurs hebben geen opvoeding gehad’

Elke keer als ze geweigerd wordt, doet Slet Lana aangifte bij Uber, maar de maat is nu vol. „Geen Uber meer voor mij. Alhoewel ze zich verontschuldigen, doen ze er verder niks aan.” De dragqueen gaat daarom op zoek naar alternatieve taxidiensten. „Hopelijk staan die chauffeurs wat meer open voor mij.”

Op de vraag waarom de chauffeurs zo vaak wegrijden is ze duidelijk. „Die hebben geen opvoeding gehad. Ze zien me in drag en voelen zich blijkbaar aangevallen in hun mannelijkheid. Maar ze moeten begrijpen dat dit mijn werk is. Ik verkleed me, treed op en word daarvoor betaald.”

Uber spreekt van ‘verschrikkelijk incident’

Taxibedrijf Uber doet onderzoek naar het weigeren van passagiers tijdens de Pride Amsterdam. Een woordvoerder van Uber spreekt tegen ANP van een ‘verschrikkelijk incident’ en zegt dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de betrokken bestuurder. Bij het taxibedrijf zijn meer meldingen binnengekomen, volgens de woordvoerder van twee of drie personen.

Uber heeft de getroffen passagiers gevraagd aangifte te doen bij de politie. „Als er discriminatie heeft plaatsgevonden dan verliezen de chauffeurs de toegang tot de app”, benadrukt de woordvoerder. „We balen er ontzettend van dat dit is voorgevallen.” Volgens de woordvoerder doet Uber veel aan klantvriendelijkheid. „We zijn het hele jaar door bezig met educatie over hoe je met elkaar moet omgaan.”