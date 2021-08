Taliban zeggen vrouwenrechten te zullen respecteren en beloven mediavrijheid

Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de moslimextremistische organisatie van plan is om vrouwenrechten te respecteren als ze het weer voor het zeggen hebben in Afghanistan. De Taliban hebben bijna het hele land al onder controle. De hoofdstad Kabul werd vanmorgen omsingeld.

„Ons beleid is dat vrouwen naar school mogen, mogen werken en alleen de deur uit mogen, maar ze moeten wel een hoofddoek dragen”, zegt de woordvoerder. Dat zou heel anders zijn dan tijdens het eerste Taliban-regime tussen 1996 en 2001. Toen mochten vrouwen alleen in een boerka over straat en mochten ze niet werken of naar school. Uit gebieden die de jihadisten eerder veroverden komen verhalen naar buiten dat vrouwen een boerka aan moeten en niet alleen over straat mogen.

Taliban beloven mediavrijheid

De woordvoerder zegt ook dat er mediavrijheid komt en dat er op iedereen kritiek mag worden geuit. „Maar het mag geen karaktermoord worden.” Of er strenge straffen voor misdaden, zoals steniging, amputaties of executies komen, is aan de rechters, aldus de Taliban. Veel mensen vrezen voor lijfstraffen als de Taliban de macht weer overnemen.

De Taliban zeggen te wachten op de vreedzame machtsoverdracht, die aanstaande lijkt. Eerder kwamen verhalen naar buiten dat de leider van de jihadisten Mullah Baradar onderweg was naar Kabul, maar dat is volgens de woordvoerder niet waar. Hij verblijft nog in Doha, Qatar.



Meanwhile Kabul: People are painting the women pictures pic.twitter.com/cztZbBkheI — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 15, 2021

In een aantal weken tijd hebben de Taliban bijna heel Afghanistan ingenomen. Eerder vanochtend namen de Taliban zonder slag of stoot de belangrijke stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan in. Hierdoor kregen de moslimextremisten de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle. Gisteren werd de noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif al veroverd en daarmee raakte de regering de controle over het noorden van het land kwijt.

Stad verlaten of registeren

Buitenlanders die nog in Kabul verblijven moeten volgens een functionaris van de Taliban de stad verlaten of zich in de komende dagen registreren bij de moslimextremistische organisatie. De luchthaven zou wel open mogen blijven.

De Taliban zeggen volgens Reuters dat leden van de Afghaanse strijdkrachten gewoon naar huis mogen. Ook belooft de groep om noodvoorraden voor ziekenhuizen door te laten. Strijders hebben opdracht gekregen niet in de lucht te schieten om hun overwinning te vieren.