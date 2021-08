Taliban gaan hoofdstad Kabul binnen, ook grote stad Jalalabad veroverd

De Taliban zijn Kabul binnengegaan, meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook inwoners van de stad zeggen dat ze strijders in de straten zien. De hoofdstad is de enige grote stad die nog niet in handen is van de moslimextremistische organisatie. Het is niet bekend of er geweld is gebruikt.

De jihadisten zeggen in een verklaring dat ze alle strijders hebben opgedragen geen geweld te gebruiken en alle mensen die Kabul willen verlaten moeten laten gaan. „We willen dat er geen enkele onschuldige burger gewond raakt of wordt gedood, maar we hebben geen wapenstilstand afgekondigd”, zegt een lid van de Taliban. Vrouwen zijn opgeroepen naar veilige plekken te gaan.

Taliban krijgen vrije doorgang

De Taliban claimen dat ze meerdere belangrijke gebouwen al in handen hebben. Ze zouden onder meer het ministerie van Defensie en andere overheidsgebouwen al hebben ingenomen. Ook zouden er geweerschoten zijn gehoord in de buurt van het presidentiële paleis. Volgens een BBC-journalist zou er niet worden gevochten in de stad en krijgen de Taliban vrije doorgang.

In een aantal weken tijd hebben de Taliban bijna heel Afghanistan ingenomen. Eerder vanochtend namen de Taliban zonder slag of stoot de belangrijke stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan in. Hierdoor kregen de moslimextremisten de wegen die het land met Pakistan verbinden ook onder controle. Gisteren werd de noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif al veroverd en daarmee raakte de regering de controle over het noorden van het land kwijt.

„Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban”, zei een Afghaanse functionaris uit Jalalabad tegen persbureau Reuters. „Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Amerikaans en EU-personeel Kabul naar veilige locaties

Intussen worden Amerikaanse en Europese functionarissen in Kabul naar veilige locaties gebracht. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat essentieel personeel van de Verenigde Staten werkt vanuit de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad.

De Amerikaanse ambassade zou het aantal medewerkers in Kabul voorlopig beperken tot minder dan vijftig. Een NAVO-medewerker laat Reuters weten dat meerdere EU-medewerkers zijn overgebracht naar een veilige locatie in de hoofdstad.